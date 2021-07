Amazon accorde 61 000 actions au nouveau PDG Andy Jassy

Amazon a dit dans un dépôt vendredi qu’il accordera à Andy Jassy 61 000 actions lundi, lorsqu’il remplacera Jeff Bezos en tant que deuxième PDG du détaillant en ligne. Les actions seront acquises sur une période de dix ans.

La subvention représente une reconnaissance financière d’un changement de leadership hautement prioritaire pour l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde.

Bezos a fondé Amazon en 1994 et est aujourd’hui la personne la plus riche du monde, avec une valeur nette de près de 200 milliards de dollars, selon Bloomberg. Maintenant, il confie l’ensemble de l’entreprise à un cadre de confiance qui a dirigé Amazon Web Services depuis sa création, aidant Amazon à se développer au-delà du commerce et à rendre l’entreprise plus rentable.

Après avoir été l’ombre de Bezos, Jassy a dirigé l’avancée de l’entreprise vers une technologie que les entreprises pourraient utiliser pour exécuter des charges de travail informatiques et stocker des données dans les centres de données d’Amazon, les premiers services étant arrivés en 2006. Aujourd’hui, l’entreprise est en tête du marché, avec Microsoft, Google et d’autres entreprises tentent de rattraper leur retard.

Les actions supplémentaires valent 214 millions de dollars au cours de clôture d’Amazon vendredi de 3,510,98 $ par action. En plus du prix, Jassy détient 0,02% des actions d’Amazon, d’une valeur de plus de 300 millions de dollars, selon FactSet.

Le successeur de Jassy en tant que chef d’AWS est Adam Selipsky, qui a rejoint Amazon de Salesforce plus tôt cette année.

