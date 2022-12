Amazon accepte de modifier certaines pratiques commerciales dans le règlement de l’UE

L’accord pourrait préfigurer des changements chez Apple, Google et Meta, qui font également l’objet d’enquêtes antitrust de l’UE et se précipitent pour se conformer aux nouvelles lois européennes qui ciblent le secteur de la technologie et entrent en vigueur d’ici 2024. Le résultat pourrait être des changements dans les outils numériques quotidiens, y compris les magasins d’applications, les méthodes de publicité en ligne et les politiques de contrôle des contenus toxiques sur les réseaux sociaux.

L’accord représente un signe de progrès pour les régulateurs européens, même si Amazon n’encourt aucune sanction financière. Les régulateurs ont passé des années à essayer, avec un succès mitigé, de forcer les plus grandes entreprises technologiques du monde à modifier leurs pratiques commerciales qui, selon eux, contrecarrent la concurrence, compromettent les garanties de confidentialité des données et autorisent les contenus en ligne illicites.

Le règlement, qui devrait être annoncé le 20 décembre, mettra fin à deux enquêtes antitrust en Europe. L’accord obligera Amazon à donner aux fabricants de produits concurrents un accès égal à des biens immobiliers de valeur sur son site Web, ont déclaré les personnes, qui ne parleraient que de manière anonyme avant l’annonce officielle. Il sera également interdit à la société d’utiliser les informations non publiques qu’elle recueille sur les marchands indépendants pour informer les propres offres de produits d’Amazon, entre autres changements.

Amazon a accepté un règlement avec les régulateurs de l’Union européenne qui obligera l’entreprise à apporter des changements importants à ses pratiques commerciales, mais permettra également au géant du commerce électronique d’éviter une longue bataille juridique et des milliards de dollars d’amendes potentielles, selon trois personnes. en connaissance de cause.

L’efficacité du règlement d’Amazon et des nouvelles lois dépendra de l’application, a déclaré Agustin Reyna, directeur des affaires juridiques et économiques de l’Organisation européenne des consommateurs, un groupe qui a exhorté les régulateurs à enquêter sur les pratiques d’Amazon. Sinon, les entreprises pourront maintenir leur domination pendant de nombreuses années à venir, a-t-il déclaré.

Une porte-parole de la Commission européenne s’est refusée à tout commentaire. Amazon a fait référence à une déclaration antérieure selon laquelle il s’est “engagé de manière constructive avec la Commission pour répondre à leurs préoccupations et préserver notre capacité à servir les clients européens”.

L’accord avec Amazon, signalé pour la première fois par le Financial Times , suit de près un projet de règlement annoncé par la Commission européenne en juillet, ont déclaré les gens. Il durera cinq ans et ne s’applique qu’aux opérations d’Amazon dans l’Union européenne, bien que l’entreprise puisse choisir d’adopter certains des changements en dehors de la région. L’accord permet à Amazon d’éviter une amende pouvant atteindre 10% de son chiffre d’affaires mondial, qui s’élevait à environ 470 milliards de dollars. l’année dernière .

Le placement à l’intérieur de la Buy Box est un moteur majeur des ventes pour les entreprises qui vendent sur Amazon, mais si Amazon voit un produit à vendre à un prix inférieur sur un autre site, il supprimera ces deux boutons et les remplacera par un langage et des designs moins attrayants, ce qui peut fortement réduire les ventes.

“Un prix est considéré comme non compétitif même s’il n’est qu’à un centime au-dessus des détaillants réputés en dehors d’Amazon”, a déclaré Varun Soni, qui dirige l’équipe de tarification des vendeurs d’Amazon. expliqué lors d’une conférence en octobre.

Amazon, dirigé depuis l’année dernière par Andy Jassy, ​​qui a remplacé Jeff Bezos au poste de directeur général, a précédemment fait valoir que ses politiques Buy Box aidaient les consommateurs en maintenant des prix bas et des délais de livraison courts. Mais sa conception a été une source d’examen antitrust.

En septembre, le procureur général de Californie a poursuivi Amazon, arguant que les vendeurs augmentent souvent leurs prix sur d’autres sites Web pour correspondre au prix sur Amazon et conserver leur placement dans la Buy Box, au détriment des consommateurs.

La plainte californienne a fait valoir qu’il en coûte plus cher aux vendeurs tiers de vendre des articles sur Amazon, de sorte qu’ils ne peuvent pas se permettre de réduire les prix sur le site. Les marchands préfèrent facturer plus sur d’autres sites pour récupérer la Buy Box plutôt que de risquer de couper les ventes sur Amazon, de loin le plus grand détaillant en ligne, selon le costume.

Dans le règlement de l’UE, Amazon a également accepté de cesser d’utiliser des données non publiques sur les marchands avec lesquels il est en concurrence. Les marchands indépendants qui comptent sur Amazon pour atteindre leurs clients se plaignent depuis longtemps que l’entreprise utilise des informations sur les conditions de vente, les revenus et les stocks pour prendre des décisions sur les produits à créer, vendre et promouvoir, comme sa gamme de produits Amazon Basics.

Dans une autre victoire pour les commerçants indépendants, les vendeurs pourraient également participer au programme Prime d’Amazon, son service d’adhésion populaire, sans utiliser les activités de logistique de l’entreprise. Ce changement donnera aux vendeurs la possibilité de s’associer à d’autres fournisseurs pour gérer les stocks et les expéditions.