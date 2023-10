Amazon abandonne sa tablette Kindle Scribe E Ink à un nouveau prix le plus bas de tous les temps

La Kindle d’Amazon est l’une des liseuses électroniques les plus populaires du marché, occupant plus de la moitié des places sur notre liste des meilleurs modèles pour 2023. Et cela a parcouru un long chemin depuis que le premier modèle est arrivé sur les tablettes en 2007. La dernière et la plus grande entrée — le Kindle Scribe — a été mise à niveau vers une version complète. Tablette E Ink cela vous permet de écrire, dessiner et prendre des notes à la main directement sur l’écran. Et dès maintenant, vous pouvez en acheter un à un prix record. Amazon propose actuellement jusqu’à 22 % de réduction sur toutes les configurations, ce qui vous permet d’économiser 75 $ sur le modèle de base, ramenant le prix à 265 $. De plus, toutes les configurations sont accompagnées de trois mois gratuits de Kindle illimité, ce qui vous permet d’économiser 36 $ supplémentaires. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le Kindle Scribe est doté d’un écran tactile E Ink haute résolution de 10,2 pouces, éclairé à l’avant, de 300 ppp, avec lumière chaude réglable et peut fournir des semaines d’autonomie de batterie avec une seule charge. C’est le plus gros Kindle jamais conçu, mais il pèse toujours un peu moins d’une livre. Bien que cela le rende certainement portable, vous souhaiterez probablement investir dans une housse pouvant servir de support – ce que vous devrez acheter séparément.

Selon le modèle que vous achetez, votre Scribe sera livré avec un stylet standard ou un stylo premium. Chacun adhère magnétiquement au côté de votre Scribe et ne nécessite ni alimentation ni connectivité Bluetooth, vous n’aurez donc jamais à le charger. Le stylo premium est même conçu avec une gomme qui fonctionne essentiellement comme un crayon ordinaire et possède un bouton programmable. Vous pouvez utiliser le stylet pour annoter des PDF et envoyer ces documents vers l’appareil lui-même est simple. Notez cependant que vous ne pouvez pas annoter les ebooks Kindle ou les ebooks ePub sans DRM. Essentiellement, vous écrirez sur des « notes autocollantes » sur autre chose qu’un PDF.

Si vous voulez le prix le plus bas sur cet appareil, vous devrez opter pour le Stylo de base, disponible au prix de 265 $ (économisez 75 $) et livré avec 16 Go de stockage. Le Stylo haut de gamme L’option est disponible dans les configurations 16 Go, 32 Go et 64 Go, avec des prix commençant à 290 $ (économisez 80 $).

