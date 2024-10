Amazon abandonne le dernier Kindle avec des boutons physiques

Amazon a abandonné le Kindle Oasis, qui était le seul Kindle encore disponible avec des boutons physiques de changement de page. La société a annoncé une nouvelle gamme Kindle plus tôt dans la journée, mais Amazon a confirmé Le bord qu’il quitte l’Oasis.

« Une fois que l’inventaire actuel du Kindle Oasis sera épuisé en ligne et dans les magasins, nous ne réapprovisionnerons pas l’appareil », a déclaré Devon Corvasce d’Amazon dans un communiqué. « Aujourd’hui, tous nos appareils sont tactiles, ce avec quoi nos clients sont à l’aise. »

Amazon a présenté pour la première fois le Kindle Oasis en 2016, le positionnant comme une liseuse haut de gamme avec des boutons de changement de page et un design avec un volume supplémentaire sur le côté pour le rendre plus facile à tenir dans une main. La société a actualisé la liseuse en 2017 et à nouveau en 2019, mais n’a pas mis à jour le produit depuis.