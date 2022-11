Amazon a utilisé AWS dans une expérience satellite

d’Amazon La division informatique en nuage a fait fonctionner avec succès une suite logicielle sur un satellite en orbite, dans le cadre d’une expérience “première du genre”, a annoncé mardi la société.

AWS, ou Amazon Web Services, a mené la démonstration du prototype de logiciel satellite grâce à des partenariats avec la société italienne D-Orbit et l’entreprise suédoise Unibap. L’expérience a été menée au cours des 10 derniers mois en orbite terrestre basse, en utilisant un satellite D-Orbit comme plate-forme de test.

Le succès de la démonstration AWS a des implications dans l’industrie spatiale, car les engins spatiaux – c’est-à-dire tout, des stations spatiales aux satellites – sont confrontés à un goulot d’étranglement dans le stockage des données et les communications en orbite.

Une “liaison descendante”, le processus de transfert de données depuis l’orbite, nécessite qu’un vaisseau spatial se connecte à une station au sol, avec des limitations telles que la vitesse de la connexion ou la fenêtre temporelle dans laquelle le vaisseau spatial est au-dessus de la station au sol.

Le logiciel d’AWS a automatiquement examiné les images pour décider lesquelles étaient les plus utiles à envoyer au sol. Il a également réduit la taille des images jusqu’à 42 %.

“Nous avons démontré la capacité d’augmenter la [satellite’s] productivité”, a déclaré le vice-président d’AWS, Max Peterson, à CNBC.

Peterson a ajouté que l’expérience a également montré qu’AWS peut aider les entreprises à effectuer “des opérations d’analyse sur le satellite, au lieu d’avoir à attendre jusqu’à ce que vous puissiez revenir à la Terre”.

“Nous pouvons entraîner des modèles à reconnaître pratiquement n’importe quoi… [giving] la capacité à la fois d’améliorer l’utilisation d’un actif très coûteux dans l’espace et d’être en mesure de prendre d’énormes quantités de données et d’obtenir des informations et de les traduire en action plus rapidement », a déclaré Peterson.

AWS a régulièrement développé son unité Aerospace and Satellite Solutions depuis sa création en 2020, la société fournissant des services cloud à une variété de clients et de partenaires du secteur spatial.