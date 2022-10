Amazon a une grosse remise sur la Nintendo Switch OLED en ce moment

Si vous cherchez à mettre la main sur une Nintendo Switch (modèle OLED), alors Amazon UK vient de baisser le prix de la console à l’un des plus bas que nous ayons vus.

En ce moment, vous pouvez prenez-le pour 289 £, un peu plus de 20 £ de moins que le prix standard de 309,99 £. La dernière fois que le Switch OLED était proposé à ce prix, c’était ce printemps.

Obtenez 20 £ de réduction sur la Nintendo Switch (modèle OLED) sur Amazon UK

Ce prix n’est pas le moins cher que nous ayons vu sur Amazon. Le Prime Day (qui a eu lieu cet été), la console est tombée à 284 £ – mais elle s’est vendue très rapidement. Cette remise est probablement en avance sur la vente d’accès anticipé d’Amazon, qui a lieu les 11 et 12 octobre.

Reste à savoir si le prix de la console baissera davantage, mais il y aura de nombreuses autres remises et économies sur la technologie. Vous devrez cependant être membre Prime pour en profiter. Heureusement, Amazon propose un Essai gratuit de 30 jours pour les nouveaux membres.

Le Nintendo Switch (modèle OLED) est livré avec un écran plus grand que le Switch standard à 7 pouces et dispose d’un écran OLED plutôt que d’un écran LCD. Il est également livré avec 64 Go de stockage (le double de la Switch) et une béquille améliorée. Vous pouvez le saisir en deux options de couleur – blanc ou rouge et bleu.

Vous pouvez découvrir nos réflexions sur la console dans notre revue Nintendo Switch (modèle OLED), et nous avons une comparaison de cette console avec la Switch régulière ici. Découvrez d’autres offres triées sur le volet pour ce mois-ci sur notre page d’offres Tech Advisor.