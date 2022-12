Amazon a une cabine d’essayage dans le monde réel, et ça me donne envie de faire du shopping

Je déteste acheter des vêtements. Acheter en ligne signifie ne jamais vraiment savoir si cette chemise ou ce pantalon ira. Mais entrer dans le magasin signifie, eh bien, aller physiquement dans un centre commercial. Cela signifie également des moments difficiles dans une cabine d’essayage où j’ai besoin d’attirer l’attention d’un employé pour qu’il m’apporte une taille ou une couleur différente. Souvent, je ne m’en soucie même pas, puis je passe des années entre l’achat de nouveaux pantalons.

Pourtant, j’étais ici à l’Americana at Brand à Glendale, en Californie, le week-end avant Noël, en train de faire un peu de shopping de dernière minute avec ma famille. Surtout par curiosité et un peu de cynisme, je suis entré Style Amazonele concept de magasin de vêtements du géant de la vente au détail en ligne, et je me suis vraiment amusé.

En fusionnant son expérience d’achat en ligne avec une cabine d’essayage high-tech remaniée, cela m’a donné envie de passer plus de temps à regarder des vêtements. Pour une fois, je n’ai pas ressenti la gêne ou l’anxiété précipitée qui accompagne le fait d’essayer des choses dans un vestiaire. Ce magasin n’est que l’un des deux dans le monde (le autre étant à Columbus, Ohio), mais j’espère que c’est moins une expérience et plus la façon dont tous les détaillants commencent à penser à leur expérience d’achat de vêtements.

Les incursions d’Amazon dans le monde de la brique et du mortier ont été variées et, parfois, déroutantes. Il existe des magasins Amazon Go entièrement automatisés, où vous récupérez un article et êtes automatiquement facturé lorsque vous partez. Amazon a également son propre concept de supermarché qui côtoie sa chaîne de Whole Foods Markets. Ensuite, il y a eu les librairies et les boutiques éphémères, que l’entreprise a fermées cette année.

Amazon a refusé de commenter ses plans pour le magasin Amazon Style.

Comme pour les autres magasins d’Amazon, la clé de l’expérience réside dans son application d’achat. À première vue, Amazon Style ressemble à n’importe quel autre magasin de vêtements, avec quelques bibelots à l’avant et des sections pour hommes et femmes.

Roger Cheng/Crumpe



Mais à y regarder de plus près, il y a quelques différences subtiles. Chaque article de vêtement apparaît une fois – il n’y a pas de tailles différentes. Les prix sont les mêmes que ceux que vous paieriez en ligne, bien qu’il y ait des réductions si vous dépensez plus. Flanquant un côté du magasin se trouve une rangée de cabines d’essayage – avec plus de pièces occupant tout le deuxième étage.

Ce sont ces cabines d’essayage où Amazon Style se distingue vraiment. Plutôt que de trouver au hasard une pièce vide, j’utilise l’application pour scanner quelques vêtements que je veux essayer et lui dire que je veux “démarrer une pièce”. Un employé a ensuite rassemblé les sélections et les a mises dans une cabine d’essayage. Après environ sept minutes, l’application m’a informé que l’un était prêt et m’a dirigé vers un numéro de cabine d’essayage spécifique, que j’ai déverrouillé à l’aide de mon application.

Une fois à l’intérieur, j’ai vu les différentes chemises et vestes que j’avais scannées accrochées à un portant ou soigneusement pliées sur l’étagère en dessous. De plus, quelques éléments supplémentaires ont été ajoutés en fonction de ce que Amazon pensait que je pourrais aimer. Curieusement, il y avait une chemise Calvin Klein au-dessus de la pile, un “article sponsorisé” qui était essentiellement une publicité pop-up qui prenait vie (je n’ai pas pris la peine de l’essayer).

Sur le mur à ma droite se trouvait un grand écran tactile qui affichait mes sélections et offrait des recommandations pour d’autres articles que je pourrais aimer. Je pouvais également demander différentes tailles et styles et les faire livrer dans ma cabine d’essayage.

Plutôt qu’un commis de magasin qui frappe à ma porte et me tende les vêtements, les articles sont livrés par le placard à droite du portant. Cela prend quelques minutes, mais lorsque les articles sont prêts, la porte du placard se verrouille et un voyant rouge clignote. À l’intérieur, l’arrière du placard s’ouvre, permettant à un employé d’Amazon Style d’accrocher les nouveaux vêtements. Une fois le feu rouge éteint, j’ouvre la porte de mon côté, et ils sont là.

Roger Cheng/Crumpe



L’écran tactile et la cabine d’essayage prennent les meilleures parties de l’expérience d’achat physique et de celle en ligne et les mélangent en un hybride efficace. C’est si simple, mais cela enlève une grande partie des tracas de l’expérience d’achat. Je suis entré dans le magasin sur un coup de tête, mais je suis reparti avec un pull Adidas blanc.

En fait, j’attends avec impatience la prochaine fois que j’aurai besoin d’un nouveau pantalon. Peut-être en 2024 ?