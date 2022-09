Amazon a un nouveau plan pour son robot domestique Astro : pour protéger votre vie

Pourtant, le discours de l’année dernière était qu’Astro pourrait être un assistant à domicile pour vous rendre la vie plus confortable et divertissante – une sorte d’acolyte mignon et maladroit. Cette année, Amazon a refondu Astro comme un appareil avec une mission beaucoup plus sérieuse, pour fournir un autre regard sur les choses qu’une personne apprécie le plus : ses animaux de compagnie, sa maison, ses moyens de subsistance.

Comme pour toute technologie de surveillance que vous invitez dans votre vie, l’utilisation d’Astro nécessitera un élément de confiance. Cette fois, cependant, vous étendriez cette confiance à un robot capable de se déplacer dans votre maison. Cela peut sembler un petit pas, mais c’est un pas énorme non seulement pour la façon dont les gens interagissent avec les robots domestiques et les voient, mais aussi pour l’implication d’Amazon dans notre vie privée.

Néanmoins, Maya Cakmak, professeure adjointe à l’Université de Washington et responsable du Human-Centered Robotics Lab, affirme que la compatibilité d’Astro avec d’autres aspects de l’écosystème de surveillance à domicile d’Amazon, à savoir Ring et Alexa, pourrait bien le préparer au succès. “Astro peut fournir ces services de manière transparente”, déclare Cakmak.