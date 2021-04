C’est le Jour de la Terre aujourd’hui et si vous voulez rendre votre chauffage domestique plus efficace et vous assurer de ne pas gaspiller d’énergie, vous pouvez profiter de l’une des offres d’Amazon sur les thermostats et les systèmes de chauffage intelligents.

Google offre une réduction similaire sur les Nest 3e génération et Nest E. C’est juste pour aujourd’hui, cependant, et il n’offre que 15% de réduction sur ses produits de chauffage intelligents.

Un système de chauffage intelligent permet de voir et de suivre beaucoup plus facilement la chaleur que vous utilisez, ce qui est la première étape pour utiliser moins et économiser de l’énergie (et de l’argent). Certains systèmes de chauffage intelligents utilisent la géolocalisation pour éteindre automatiquement le chauffage lorsque vous quittez la maison, de sorte que vous ne l’oublierez jamais et ne la chaufferez jamais lorsqu’elle est vide. D’autres ont une détection de fenêtre ouverte, pour vous empêcher de chauffer accidentellement votre jardin arrière.

Bien que nous ne puissions pas vous promettre de récupérer l’argent que vous dépensez dans un avenir très proche, un thermostat intelligent est un excellent moyen de prendre en main vos dépenses énergétiques.

Voici les offres Amazon.

Le Nest 3e génération

Le Google Nest Learning Thermostat de 3e génération est désormais disponible pour 183 £, contre 219 £ sur Amazon UK. Nest est l’un des systèmes de chauffage les plus fiables, les mieux conçus et les plus faciles à utiliser du marché.

Le Nest 3rd Gen dispose d’un grand écran haute résolution (480 x 480) sur un écran de 53 mm x 44 mm. Le nouveau mode Farsight vous permet de régler l’affichage pour afficher la température cible ou une horloge qui sera visible de l’autre côté de la pièce.

Il prend désormais en charge OpernTherm, ce qui signifie que si vous avez une chaudière compatible, Nest l’aidera à calculer la quantité exacte de gaz à brûler pour atteindre ou maintenir une température définie. Cela économisera de l’énergie et contribuera à prolonger la durée de vie de votre système de chauffage.

Il dispose également d’un contrôle de l’eau chaude, de sorte que vous pouvez donner un coup de pouce à votre eau chaude et ajuster le programme à partir du thermostat ou de votre téléphone. Il fonctionne avec Auto-absence et éteindra le chauffage du réservoir après deux jours.

Gardez à l’esprit qu’il faudra probablement une installation professionnelle. Pour en savoir plus sur ses avantages et ses fonctionnalités, lisez notre critique complète.

Amazon n’a pas d’accord sur le Nest E, mais vous pouvez l’obtenir pour 30 £ de réduction via Google, où il est en vente à 169,15 £, contre 199 £. Si vous ne savez pas si vous devez opter pour le Nest 3e génération ou le Nest E, nous avons un guide de leurs avantages et inconvénients.

Google propose également des offres d’accessoires, notamment des détecteurs de fumée et de CO2, des caméras intérieures et extérieures, des haut-parleurs et des ensembles.

Honeywell Evohome

Le Honeywell Evohome est actuellement disponible pour 208,55 £, contre un prix de vente conseillé de 249,99 £ sur Amazon UK. Lorsque nous l’avons examiné, nous l’avons évalué comme le meilleur système de chauffage intelligent que nous ayons testé.

Si vous achetez, vous obtiendrez un thermostat d’ambiance sans fil, avec un grand écran tactile couleur et Wi-Fi intégré, et un relais sans fil. Vous pourrez contrôler le système via l’écran ou l’application Honeywell.

Evohome est un système de chauffage modulaire et vous pouvez utiliser l’outil de création de système de l’entreprise pour découvrir les composants dont vous aurez besoin pour créer un système de chauffage domestique sur mesure pour votre maison. C’est un excellent moyen de pouvoir régler différentes températures dans différentes pièces et cela fonctionnera également avec le chauffage par le sol.

Lisez notre critique pour en savoir plus.

Chauffage actif Hive 2

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir le thermostat actif de chauffage et d’eau chaude Hive pour moins de 150 £. Il a un prix de vente conseillé de 179 £ mais il est actuellement disponible pour £ 148.99 sur Amazon.

Hive est l’un des thermostats intelligents les plus esthétiques du marché, avec une surface en verre semblable à un miroir lorsqu’il n’est pas utilisé. Il s’agit d’un système de chauffage basé sur les horaires, bien que vous puissiez l’utiliser avec le GPS de votre téléphone pour s’éteindre lorsque vous quittez la maison et se rallumer lorsque vous rentrez.

Hive prend en charge plusieurs zones et l’écosystème Hive comprend également des lumières intelligentes, des capteurs, des prises et des caméras de sécurité. Jetez un œil à notre revue complète pour en savoir plus.

Pour voir tous les thermostats intelligents que nous recommandons, consultez notre tour d’horizon des meilleurs systèmes de chauffage domestique intelligents que nous avons testés.