Nous recherchons tous des offres spéciales sur les sites de vente, et il semblait que ce natif de l’État indien d’Orissa avait trouvé exactement cela. En 2014, l’étudiant en droit Supriyo Ranjan Mahapatra est tombé sur une nouvelle liste d’ordinateurs portables sur Amazon.in pour seulement Rs 190. Bien sûr, comment quelqu’un pourrait-il abandonner ce qui ressemblait à une offre fantastique. De plus, Mahapatra avait besoin d’un ordinateur portable à l’époque à des fins éducatives. Cependant, quelques heures après la confirmation de la commande par Amazon.in, l’acheteur a reçu une mise à jour d’annulation de commande. Le service client d’Amazon a déclaré qu’il devait annuler la commande en raison de ce qu’il appelait un problème de récession des prix. Désormais, la Commission de règlement des litiges de consommation de l’État d’Odisha a ordonné à Amazon.in de payer 40000 roupies à titre d’indemnisation pour l’agonie mentale et le harcèlement, ainsi que des dommages-intérêts punitifs à l’acheteur et 5000 roupies pour le coût du litige.

Il n’est pas immédiatement clair de quel ordinateur portable il s’agissait, mais Bar et banc note que la commission a pris connaissance du fait que l’acheteur devait ensuite acheter un autre ordinateur portable d’une valeur de 22 899 Rs pour achever les projets éducatifs, ce qui, selon lui, a été retardé en conséquence. La commission a statué qu’un ordinateur portable dont le prix initial était de 23 499 Rs était répertorié pour 190 Rs sur le site Web d’achat Amazon.in, ce qui signifiait qu’une réduction promotionnelle de 23309 Rs était appliquée. La commission affirme également qu’Amazon.in dans cette affaire «fait non seulement preuve de négligence dans la prestation de services appropriés au plaignant, mais également impliquée dans une pratique commerciale déloyale». La commission considère cela comme une insuffisance de service sur une partie d’Amazon.in.