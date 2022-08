Amazon a réduit les prix des tablettes Fire jusqu’à 44 %

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau tablette, l’une des tablettes Fire d’Amazon peut valoir la peine d’être envisagée. Avec une variété de tailles et de designs disponibles, il existe une tablette Fire pour répondre aux besoins de chacun. Avec autant d’options dans leur collection, il n’est pas étonnant qu’ils soient si populaires. De plus, la gamme de tablettes Fire est plus abordable que la plupart des concurrents.

Amazon a pris pour un temps limité, avec des prix à partir de 45 $.

Il existe de nombreuses excellentes tablettes disponibles dans cette vente qui vous permettront de diffuser des émissions, des films et de la musique, de passer des appels vidéo, de gérer votre maison intelligente, de lire, de naviguer sur le Web, de jouer à des jeux et bien plus encore. Chacun est également équipé d’Alexa, pour un contrôle mains libres facile.

Pour 100 $, vous pouvez ramener à la maison un 2021 tablette — c’est une économie de 50 $. Il dispose d’un écran haute définition de 10,1 pouces et de plus de deux millions de pixels, ce qui rend l’écran plus lumineux que les itérations précédentes. Il est également équipé de 32 Go de stockage qui peuvent être étendus avec une carte microSD, bien que vous deviez l’acheter séparément. Fire OS permet désormais un écran partagé, où vous pouvez utiliser deux applications côte à côte, ce qui peut être pratique lorsque vous avez besoin d’effectuer plusieurs tâches. Et avec une batterie qui dure jusqu’à 12 heures sur une seule charge, cette tablette peut gérer des heures de productivité ou de divertissement. Et si la charge sans fil et plus de RAM sont importantes pour vous, vous pouvez opter pour le pour 30 $ de plus.

Mais si un écran légèrement plus petit ne vous dérange pas, vous pouvez accrocher le à 45% de réduction, ce qui en fait une excellente affaire. De 110 $ au faible coût de 60 $, cette tablette de 32 Go offre également jusqu’à 12 heures d’autonomie et dispose d’une charge sans fil. Un écran de 8 pouces est assez grand pour accueillir la plupart des gens, mais réfléchissez à la façon dont vous allez utiliser votre tablette avant de l’acheter. S’il doit servir de poste de travail principal, cela peut valoir la peine de faire des folies pour un écran plus grand. Sinon, le Fire HD 8 Plus ou le 50 $ sont des options solides.

Si vous recherchez le coût le plus bas absolu, le tout nouveau 2022 est en baisse de 25%, ce qui porte le prix à seulement 45 $. Il a un écran légèrement plus petit que les autres modèles, à 7 pouces, ainsi qu’un stockage et une RAM inférieurs, 16 Go et 2 Go, respectivement. Heureusement, ce stockage peut toujours être étendu par une carte microSD, donc cela ne devrait pas vous arrêter. Et avec jusqu’à 10 heures d’autonomie, la Fire 7 devrait pouvoir suivre la plupart des utilisateurs occasionnels de tablettes.

Il est important de noter que ces offres concernent l’option financée par la publicité, qui affiche des économiseurs d’écran sponsorisés sur l’écran de verrouillage de votre appareil. Cependant, les versions sans publicités sur l’écran de verrouillage sont disponibles à un prix légèrement plus élevé. Et si aucune de ces options ne vous convient, découvrez d’autres excellentes offres sur les tablettes disponible dès maintenant.