Amazon a réduit les prix des aspirateurs robots Ecovacs au Royaume-Uni

Si vous êtes à la recherche d’un aspirateur robot, certaines des plus grandes remises Prime Day disponibles concernent les appareils Ecovacs. Ces offres sont disponibles jusqu’à 23h55 le 22 juin, mais si vous en voulez une, ne traînez pas car les meilleures offres ont tendance à se vendre rapidement.

Ecovacs fabrique des aspirateurs robots fiables avec une excellente aspiration et des fonctionnalités intelligentes. Deux des aspirateurs suivants font partie de notre liste des meilleurs aspirateurs robots que nous avons testés.

120 £ de réduction sur Ecovacs Deebot Ozmo 920

L’Ecovacs Deebot Ozmo 920 a un prix de vente conseillé de 499,98 £ et coûte généralement environ 449,98 £. En ce moment, vous pouvez obtenez-le pour 329,98 £. Nous pensons qu’il s’agit d’une excellente affaire sur un aspirateur robot que nous recommandons vivement, même à son prix habituel.

L’Ozmo 920 est un petit grimpeur robuste que vous n’aurez pas besoin de secourir lorsqu’il fera ses rondes de nettoyage. Il dispose d’un excellent système de navigation Lidar et d’une cartographie qui vous permet de programmer le nettoyage et de bloquer virtuellement les zones que vous souhaitez laisser seul. Il est également compatible avec Alexa, vous pouvez donc démarrer votre nettoyage à l’aide d’une commande vocale.

Il a une vadrouille, mais ne l’achetez pas pour la fonction de vadrouille car, comme la plupart des vadrouilles intégrales sur les aspirateurs robots, ce n’est pas aussi bon que de passer la vadrouille à la main. Cependant, les autres caractéristiques compensent largement.

Pour en savoir plus, consultez notre revue complète ou obtenir l’offre sur Amazon.







Obtenez 80 £ de réduction sur Ecovacs Deebot N79S

Le Deebot N79S est déjà un nettoyeur à bon prix. Il a un prix de vente conseillé de 249,99 £ et coûte généralement environ 219,98 £. Pour Prime Day, vous pouvez l’acheter pour 139,98.

C’est un appareil beaucoup plus simple que le 920. Il n’a pas le système de navigation Lidar qui fait du 920 un nettoyeur aussi efficace, mais il est compatible avec Alexa. Si vous recherchez un nettoyeur économique pour courir et faire une partie du travail acharné pour vous, c’est une bonne option.

Vous pouvez en savoir plus dans notre revue complète ou vous rendre directement sur Amazon et obtenir l’affaire.







Obtenez 199,02 £ de réduction sur Ecovacs Deebot Ozmo T8 AIVI

Le T8 AIVI est le robot aspirateur haut de gamme d’Ecovacs. Il se vend généralement au prix de 799 £, mais vous pouvez l’obtenir le Prime Day pour 599,98 £.

Il a une autonomie de 180 minutes, une identification d’objet, une cartographie laser et une navigation, ainsi qu’une capacité de nettoyage. Vous pouvez même le conduire à distance via l’application et utiliser sa caméra pour surveiller votre maison et vos animaux lorsque vous êtes absent.

Obtenez l’offre T8 AIVI sur Amazon.







Obtenez 100,01 £ de réduction sur Ecovacs Deebot N8+

La caractéristique exceptionnelle du N8+ est le fait qu’il se vide, vous offrant 30 jours de nettoyage mains libres avant de devoir changer le sac dans le dock. Cela signifie également que le N8+ est une excellente option pour les personnes sensibles à la poussière – la vidange par aspiration signifie que vous n’aurez jamais à fouiller pour enlever les poils et les peluches piégés dans la poubelle.

Il possède une foule d’autres fonctionnalités intéressantes telles qu’une aspiration de 2300 Pa, une cartographie et une navigation laser, une vadrouille et une détection automatique de tapis.

Obtenez l’offre N8+ sur Amazon.

Pour voir toutes les meilleures offres pour Prime Day, consultez notre article dédié Prime Day, qui contient toutes les informations dont vous aurez besoin.