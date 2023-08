Amazon a obtenu plus de 120 $ de réduction sur l’une de nos boombox Bluetooth préférées

Vous n’avez pas besoin de sacrifier un son puissant pour obtenir un haut-parleur que vous pouvez emporter avec vous. Il existe des tonnes d’excellentes boombox portables qui offrent le meilleur des deux mondes, et vous pouvez dès maintenant vous procurer l’une de nos préférées avec une remise importante. Vous pouvez saisir le Tribit StormBox Explosion pour seulement 148 $ sur Amazon, ce qui vous permet d’économiser 122 $ par rapport au prix habituel. Assurez-vous simplement d’activer le coupon instantané pour bénéficier de la remise complète. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Pesant 12 livres (5,45 kg) avec deux médiums de 30 watts et deux tweeters de 15 watts, il est fondamentalement deux fois plus lourd que le Soundcore par Anker Motion Boom Plus et pompe plus de volume et de basses par rapport à ce haut-parleur mais manque un peu de clarté. De plus, le médium – où vivent les voix – est un peu en retrait par rapport à son réglage par défaut XBass. (J’ai préféré le paramètre Music EQ dans l’application compagnon, qui est un peu plus équilibré.) Le micrologiciel du haut-parleur est évolutif et vous pouvez coupler deux StormBox Blasts pour créer une paire stéréo, ce qui améliorerait considérablement le son.

La durée de vie de la batterie est très bonne. Il est évalué jusqu’à 30 heures à des niveaux de volume modérés. Et le haut-parleur a un indice IPX7, ce qui signifie qu’il est entièrement étanche. Encore une fois, comme le Soundcore d’Anker Motion Boom Plus, le Tribit StormBox Blast est un bon rapport qualité-prix qui se compare bien d’un point de vue sonore aux haut-parleurs boom box JBL plus chers qui offrent sans doute un style supérieur.