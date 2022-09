Amazon a mis les toits solaires hors ligne l’année dernière après des incendies et des explosions

Amazon a éteint les systèmes d’énergie solaire dans toutes ses installations américaines en 2021 après une série d’incendies et d’explosions, dont un dans son entrepôt de Fresno en 2020. Service d’incendie de Fresno

Dans l’après-midi du 14 avril 2020, des dizaines de pompiers sont arrivés dans un entrepôt d’Amazon à Fresno, en Californie, alors que d’épais panaches de fumée se déversaient du toit de l’entrepôt de 880 000 pieds carrés. Quelque 220 panneaux solaires et autres équipements de l’installation, connus sous le nom de FAT1, ont été endommagés par l’incendie à trois alarmes, qui a été causé par “un événement électrique indéterminé dans le système solaire monté sur le toit”, Leland Wilding, l’incendie de Fresno enquêteur, a écrit dans un rapport d’incident. Un peu plus d’un an plus tard, environ 60 pompiers ont été appelés dans une installation encore plus grande d’Amazon à Perryville, dans le Maryland, pour éteindre un incendie à deux alarmes, nouvelles locales points de vente signalés. Dans les mois qui ont suivi, au moins quatre autres centres de distribution Amazon ont pris feu ou ont subi des explosions électriques en raison de pannes de leurs systèmes de production d’énergie solaire, selon des documents internes de l’entreprise consultés par CNBC. Les documents, qui n’ont jamais été rendus publics, indiquent qu’entre avril 2020 et juin 2021, Amazon a connu des “événements critiques d’incendie ou d’arc électrique” dans au moins six de ses 47 sites nord-américains dotés d’installations solaires, affectant 12,7 % de ces installations. Les arcs électriques sont une sorte d’explosion électrique. “Le taux d’incidents dangereux est inacceptable et supérieur aux moyennes de l’industrie”, a écrit un employé d’Amazon dans l’un des rapports internes. Le snafus solaire souligne le défi auquel Amazon et de nombreuses autres grandes entreprises sont confrontées dans leur quête pour réduire leur empreinte environnementale et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Amazon a été parmi les plus agressifs. En 2019, le fondateur Jeff Bezos a lancé le Climate Pledge, promettant que le plus grand détaillant en ligne éliminerait les émissions d’ici 2040, adopterait les énergies renouvelables et s’éloignerait des camionnettes de livraison énergivores, notamment grâce à un investissement de plus d’un milliard de dollars dans la société de véhicules électriques Rivian. .

La courbe d’apprentissage d’Amazon avec le solaire

Les entreprises américaines sont sous la pression des régulateurs et d’un sous-ensemble croissant d’investisseurs pour définir et rendre compte des objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Beaucoup pourront récolter des récompenses financières pour les efforts d’énergie renouvelable après que le Congrès en août a adopté la Inflation Reduction Act, qui comprend des dispositions climatiques qui devraient réduire les émissions de carbone du pays d’environ 40 % d’ici 2030. L’énergie solaire commerciale aux États-Unis devrait connaître une croissance annuelle de 8 % au cours des cinq prochaines années, en partie grâce à la législation, selon Michelle Davis, analyste solaire de Wood Mackenzie. Les entrepôts peuvent tirer parti de l’énergie solaire, a-t-elle déclaré, car ils ont de grands toits et les systèmes peuvent alimenter tous les systèmes de CVC, de réfrigération et autres gros consommateurs d’énergie situés à l’intérieur. Mais des problèmes coûteux et dangereux peuvent survenir.

Les systèmes d’énergie solaire sur le toit de l’entrepôt d’Amazon à Fresno ont déclenché un incendie à trois alarmes en 2020. Service d’incendie de Fresno

En juin de l’année dernière, toutes les opérations américaines d’Amazon avec l’énergie solaire ont dû être temporairement mises hors ligne, selon des documents internes. L’entreprise devait s’assurer que ses systèmes étaient conçus, installés et entretenus correctement avant de « réactiver » l’un d’entre eux. La porte-parole d’Amazon, Erika Howard, a déclaré à CNBC dans un communiqué que les incidents impliquaient des systèmes gérés par des partenaires et que la société avait répondu en éteignant volontairement ses toits à énergie solaire. “Par prudence, à la suite d’un petit nombre d’incidents isolés avec des systèmes solaires sur site détenus et exploités par des tiers, Amazon a éteint de manière proactive nos installations solaires sur site en Amérique du Nord et a pris des mesures immédiates pour réinspecter chaque installation par un principale société d’experts techniques solaires », indique le communiqué. Ces détails n’apparaissaient pas dans Amazon Rapport de développement durable de 100 pages pour 2021, qui a été publié début août. Dans ce rapport, accessible au public via le site Web de développement durable d’Amazon, la société a déclaré que l’énergie solaire sur les toits alimentait 115 de ses centres de distribution à travers le monde d’ici la fin de 2021, contre plus de 90 au milieu de l’année. La majorité d’entre eux sont en dehors des États-Unis “Beaucoup de nos installations de traitement des commandes aux États-Unis, en Europe et en Inde sont alimentées par l’énergie solaire sur site, où une installation sur le toit peut alimenter jusqu’à 80 % de la consommation d’énergie de l’installation”, indique le rapport. En avril de cette année, Amazon disposait de l’énergie solaire sur site dans 176 installations, selon son site Web. Le programme solaire a été lancé en 2017. “Alors que les inspections sont terminées, nos systèmes solaires sur site sont remis sous tension”, a déclaré Howard. “Amazon a également constitué une équipe d’experts solaires dédiés supervisant la construction, l’exploitation et la maintenance de nos systèmes en interne afin d’assurer la sécurité de nos systèmes.” Toute mention des dépenses engagées par Amazon en cas de défaillance est exclue du rapport public sur la durabilité. Un employé d’Amazon a estimé, dans les documents diffusés en interne, que chaque incident coûtait à l’entreprise en moyenne 2,7 millions de dollars. Les coûts comprenaient des audits tiers des systèmes solaires sur les toits, des vérifications de la quantité d’électricité qu’ils produisaient et des réparations pour toutes les pièces cassées ou défectueuses des systèmes identifiées par les inspecteurs. L’employé d’Amazon a également déclaré que l’entreprise perdrait 940 000 dollars par mois, soit 20 000 dollars pour chacun des 47 sites nord-américains déclassés, tant que l’énergie solaire resterait hors ligne. Il pourrait y avoir des coûts supplémentaires pour Amazon en fonction des contrats avec des partenaires d’énergie propre pour les crédits d’énergie renouvelable, selon les documents. À ce jour, Amazon a passé des contrats avec des fournisseurs tiers pour concevoir, puis installer des systèmes solaires photovoltaïques sur les toits et de grandes batteries de secours sur place. D’autres grands les détaillants, dont Walmart et Target, ont également installé des toits solaires et adopté des programmes pour réduire leurs factures d’énergie et atteindre les objectifs de durabilité. En plus de ses entrepôts, Amazon possède des systèmes de toiture solaire dans ses magasins Whole Foods. Amazon et son auditeur, Clean Energy Associates (CEA), ont reporté l’inspection des systèmes solaires sur les toits des sites Whole Foods jusqu’en 2022, selon les documents. Fin 2021, quatre ans après l’acquisition de Whole Foods, Amazon travaillait toujours pour obtenir des informations techniques sur les actifs d’énergie renouvelable dans les magasins.

Des panneaux solaires sont installés sur le toit d’un magasin Walmart en Californie. Walmart

Pour maintenir un contrôle qualité plus strict de ses systèmes d’énergie solaire, certains employés d’Amazon ont recommandé d’intégrer davantage d’opérations en interne. L’incendie de Perryville, Maryland, qui était le sixième échec en un peu plus d’un an, a incité l’entreprise à prendre des mesures systématiques. Le 17 juin 2021, environ une semaine après l’incendie de l’entrepôt connu sous le nom de MDT2, la division de développement durable d’Amazon a ordonné aux propriétaires et développeurs de systèmes solaires sur les toits de ses entrepôts américains de les mettre hors service. Les toits solaires ne produiraient plus d’électricité à partir du soleil ni ne produiraient de crédits d’énergie renouvelable. Amazon a ensuite engagé le CEA, basé à Denver, pour effectuer un audit tiers de ses systèmes solaires sur les toits aux États-Unis, en Asie-Pacifique et en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. À la fin de l’année dernière, alors que le CEA menait toujours ses inspections, il a informé Amazon d’une découverte critique et de 259 découvertes majeures dans le portefeuille solaire sur les toits d’Amazon. Les problèmes comprenaient des connecteurs de module à module incompatibles, une mauvaise installation des connecteurs, une mauvaise gestion des câbles et des preuves d’intrusion d’eau dans les onduleurs, selon des documents internes. Des problèmes avec les onduleurs, qui convertissent l’énergie solaire en électricité utilisable, ont été identifiés comme la cause probable d’un incendie dans au moins un entrepôt Amazon. Wilding, l’inspecteur des incendies de Fresno, a conclu que l’incendie de FAT1 “avait pris naissance sur ou à proximité de deux onduleurs”, selon un rapport d’enquête obtenu par CNBC via une demande de documents publics.

Dysfonctionnements et installations incorrectes