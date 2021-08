Amazon a investi des millions dans Nautilus Biotechnology

Amazon a investi des millions dans une société de biotechnologie pré-revenue qui est devenue publique après avoir fusionné avec une société d’acquisition spécialisée début juin, selon un dossier réglementaire publié la semaine dernière.

Cette décision cadre avec les efforts d’Amazon pour établir une présence dans les soins de santé. Le détaillant en ligne exploite désormais une pharmacie en ligne à la suite de l’acquisition pour 753 millions de dollars de la start-up PillPack en 2018, et en juin, un cadre d’Amazon a déclaré que d’autres entreprises étaient intéressées par l’utilisation du service de télésanté Amazon Care.

Amazone divulgué qu’il détenait une participation de 14,7 millions de dollars dans Nautilus Biotechnology le 30 juin. Suite à la publication de cette histoire jeudi, les actions ont grimpé en flèche de 25% et les échanges ont été temporairement interrompus.

Nautilus a construit un prototype d’appareil capable de mesurer le protéome humain, un ensemble de protéines dans le corps qui, contrairement au génome, change constamment en fonction de la consommation alimentaire et d’autres facteurs.

Des entreprises telles que Thermo Fisher Scientific produisent des spectromètres de masse, mais ces appareils peuvent être coûteux et ne produire qu’un faible pourcentage de protéines à partir d’une goutte de sang, a déclaré Sujal Patel, cofondateur et PDG de Nautilus, dans une interview. L’entreprise veut devenir capable de mesurer plus de 95 % du protéome.

Les organisations pourraient utiliser le système pour la découverte de médicaments, ainsi que pour les diagnostics cliniques et la médecine de précision. En 2020, Genentech, propriété de Roche, a accepté d’utiliser le système de Nautilus et les entreprises prévoient de publier les résultats de leurs recherches. Nautilus prévoit son premier chiffre d’affaires en 2022 et vise une marge opérationnelle à long terme de 25 à 30 %. Patel, ancien co-fondateur et PDG de la société de matériel de stockage de données Isilon, qu’EMC a acquise en 2010 pour 2,3 milliards de dollars, a déclaré que Nautilus vendrait ses instruments et fournirait des logiciels basés sur le cloud.