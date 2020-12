Le géant américain du commerce électronique Amazon a injecté plus de 11400 crores de roupies (environ 1,5 milliard de dollars) au cours de l’exercice 2019-2020 sur son marché, ses paiements et ses unités commerciales de gros en Inde pour renforcer sa position sur le marché en plein essor du commerce numérique du pays. Les investissements ont été réalisés même si la plupart des unités commerciales d’Amazon en Inde ont enregistré des pertes au cours de l’exercice.

L’analyse des données provenant des dépôts réglementaires de diverses entités Amazon a montré qu’Amazon Seller Services, Amazon Wholesale (Inde), Amazon Pay (Inde) et Amazon Transportation Services ont vu leurs pertes s’élever à 7899 crore Rs au cours de l’exercice 20 contre une perte de 7014,5 crore Rs en l’exercice précédent. Amazon Seller Services, Amazon Wholesale (Inde), Amazon Pay (Inde) et Amazon Transportation Services ont enregistré des pertes au cours de l’exercice 20 à 5849,2 crore Rs, 133,2 crore Rs, 1868,5 crore Rs et 48,1 crore Rs, respectivement. Amazon Internet Services, qui avait enregistré un bénéfice net de Rs 71,1 crore en FY19, a glissé dans le rouge avec une perte de Rs 20 lakh en FY20, selon les données.

Le géant du commerce électronique, qui a investi des millions de dollars dans les promotions, la construction d’infrastructures et la logistique alors qu’il incite les clients à faire des achats en ligne, a vu ses pertes augmenter en raison de la hausse des dépenses. Les dépôts ont montré que les dépenses totales d’Amazon Pay ont augmenté de 62% pour atteindre 3234,8 crore Rs au cours de l’exercice 20, tandis que Amazon Seller Services a vu ses dépenses totales augmenter de plus de 25% pour atteindre 16 877,1 crore Rs au cours de ladite période. En réponse à une question détaillée envoyée à l’entreprise, un porte-parole d’Amazon Inde a déclaré: « Nous continuons à investir en Inde avec une vision à long terme permettant aux clients en Inde de profiter de la facilité et de la commodité du commerce électronique et d’autres produits numériques et prestations de service. »

En janvier de cette année, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, avait annoncé un investissement de 1 milliard de dollars (plus de 7 000 crore de roupies) en Inde pour aider à mettre en ligne les petites et moyennes entreprises. Auparavant, le géant de la vente en ligne avait engagé 5,5 milliards de dollars d’investissements en Inde, l’un des marchés les plus importants d’Amazon en dehors des États-Unis et un moteur de croissance clé. Amazon, qui a été enfermé dans une bataille acharnée pour le leadership du marché avec Flipkart, propriété de Walmart, fait également face à la concurrence de Reliance Industries, dirigée par Mukesh Ambani, qui a renforcé sa position dans le segment de la vente au détail du pays.

La concurrence est sur le point de s’intensifier davantage alors que Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL) a levé 47 265 crores de roupies en vendant 10,09% de sa participation, ce qui lui donne plus de puissance de feu pour rivaliser avec le géant mondial. Il est intéressant de noter qu’Amazon – qui a investi dans Future Coupons Ltd non cotée en bourse – avait entraîné le groupe Future à l’arbitrage du Singapore International Arbitration Center (SIAC) après que la société endettée du groupe Kishore Biyani ait signé un pacte pour vendre des unités de vente au détail, de gros, de logistique et d’entreposage à Reliance en août de cette année.

Anchal Agarwal, PDG et fondateur de la plateforme de business intelligence Tofler, a déclaré qu’à l’exception d’Amazon Wholesale, d’autres entités Amazon en Inde ont augmenté d’environ 40 à 50% au cours de l’exercice 2019-20.

« Amazon International a également financé ces entreprises afin de fournir un capital adéquat pour l’expansion. Amazon a augmenté ses dépenses de publicité et de promotion d’Amazon Pay, l’activité de paiement numérique. Ils insistent également de manière significative sur l’expansion de l’activité Amazon Seller, le marché qui a augmenté de 40 pour cent en FY19-20 », dit-elle. Cependant, les pertes du groupe ont augmenté en raison de l’augmentation des dépenses de publicité et de distribution, a-t-elle ajouté.

Sur le plan du financement, Amazon Seller Services – l’unité de marché de commerce électronique en Inde – a été le plus grand bénéficiaire de l’injection de fonds, recevant 8 408 crores de Rs en trois tranches. L’unité a vu ses revenus d’exploitation augmenter de plus de 42% pour atteindre 10 847,6 crore Rs au cours de l’exercice 20 par rapport à l’exercice précédent. Amazon Wholesale – qui est l’unité B2B – a reçu un financement de Rs 360 crore, tandis qu’Amazon Pay a reçu Rs 2705 crore en trois tranches au cours de l’exercice 20. Les unités de marché, de paiement, de transport et de services cloud d’Amazon Inde ont vu leurs revenus cumulés d’exploitation augmenter de 47% pour atteindre 19 275,8 crores Rs au cours de l’exercice 20 par rapport à l’exercice précédent. Amazon Wholesale (Inde), cependant, a vu ses revenus d’exploitation passer de 11 231,6 crore de Rs en FY19 à 3 384,6 de Rs en FY20.

Dans son dossier, Amazon Wholesale (Inde) avait attribué la baisse des revenus à « une nouvelle réglementation gouvernementale entraînant une moindre adoption par les clients ». Le dossier a noté que la direction de l’entreprise est en train d’étendre l’entreprise et a exprimé sa confiance pour une croissance future. Amazon Internet Services a vu ses revenus d’exploitation augmenter de 57,8% à Rs 4.161,6 crore, Amazon Pay (Inde) de 63,1% à Rs 1315,7 crore et Amazon Transportation Services de 42,7% à Rs 2950,9 crore en FY20 par rapport à l’exercice précédent.