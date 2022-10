Amazon a fait un don à une organisation à but non lucratif qui s’est opposée aux nouveaux projets de loi antitrust

“Le message de l’IWF est cohérent depuis des décennies dans notre soutien au gouvernement limité et aux marchés libres. Nous avons souligné nos préoccupations concernant la censure des grandes technologies et critiqué publiquement ce que nous considérons comme une censure des opinions conservatrices. Cependant, nous avons également averti que les solutions gouvernementales pourraient se retourner contre nous. en termes de diversité des points de vue et pour les consommateurs », a-t-elle ajouté.

“IWF est fier d’avoir reçu le soutien d’une grande variété d’organisations et d’individus qui croient en notre mission. Amazon soutient notre Centre d’opportunités économiques qui promeut les opportunités économiques des femmes, la flexibilité des travailleurs et l’entrepreneuriat”, a déclaré Lukas dans un communiqué à CNBC.

Dans une déclaration à CNBC, Lukas, le président du groupe, a confirmé à CNBC qu’Amazon soutient leur Center for Economic Opportunity, le département qui prend régulièrement en charge les propositions antitrust par le biais de chroniques rédigées, entre autres. Onwuka est le directeur du Center for Economic Opportunity.

Le Forum des femmes indépendantes faisait également partie des 30 organisations qui ont cosigné un accord d’octobre 2021 lettre ouverte aux législateurs du Sénat qui repoussent la législation antitrust. “Nous vous exhortons à rejeter toute proposition qui politise la loi antitrust ou donne encore plus de pouvoir aux bureaucrates non élus pour contrôler l’économie”, indique la lettre.

Une autre disposition empêcherait les entreprises d’offrir certains avantages aux entreprises qui achètent ou utilisent d’autres produits et services. Cela vise Fulfillment By Amazon, un service où Amazon expédie et stocke des marchandises pour les marchands qui vendent sur sa plate-forme en échange d’une redevance. Les produits FBA sont également éligibles à une livraison rapide, ce qui signifie qu’ils peuvent afficher le logo Prime très important sur leur liste. Amazon a lancé le marché tiers en 2000, permettant à tous, des petites entreprises opérant dans leur garage aux marques établies, de vendre sur son site. Il est devenu la pierre angulaire du commerce de détail d’Amazon, représentant plus de la moitié de ses ventes au détail en ligne.

Dans Octobre 2021 Klobuchar et le sénateur Chuck Grassley, R-Iowa, introduit un autre projet de loi qui donnerait aux agences antitrust plus de munitions pour s’attaquer aux puissantes entreprises technologiques. Ce projet de loi, la loi américaine sur l’innovation et le choix en ligne, interdirait aux entreprises technologiques de s’auto-préférer ou de favoriser leurs propres produits et services par rapport à leurs concurrents. Cela pourrait affecter la façon dont Amazon annonce ses propres produits sur son site Web.

Dans l’article, un directeur du groupe, Patrice Onwuka, vérifie les noms Pomme , Google , Facebook , et Amazon, suggèrent que le type de législation pourrait nuire aux consommateurs et s’extasient sur les géants de la technologie. “La Big Tech est extrêmement bénéfique pour les consommateurs, les petites entreprises, les étudiants et les électeurs”, écrit Onwuka.

En plus de son plaidoyer contre la législation antitrust, le groupe aurait également aidé à rédiger une lettre s’opposant à ce que les écoles forcent enfants de porter des masques de protection Covid-19, et sa filiale est aurait impliqué dans les efforts visant à minimiser les retours politiques sur les républicains à la suite de la décision de la Cour suprême annulant le droit constitutionnel à l’avortement.

Le don est à égalité avec la deuxième contribution la plus élevée figurant sur les documents montrant les principaux donateurs de l’année dernière au Forum des femmes indépendantes. Amazon a révélé par le biais de déclarations d’engagement politique annuelles que le Forum des femmes indépendantes faisait partie des organisations à but non lucratif à recevoir au moins 10 000 dollars l’année dernière et en 2020 du géant de la technologie. Cependant, ces divulgations ne mentionnaient pas le montant exact en dollars des contributions.

Amazone a discrètement fait don de 400 000 $ à une organisation à but non lucratif conservatrice l’année dernière alors que le groupe repoussait les projets de loi antitrust en cours d’examen au Congrès, selon documents examinés par CNBC.

CNBC a découvert le don d’Amazon sur un 990 forment le Forum des femmes indépendantes déposé auprès du bureau du secrétaire d’État en Caroline du Sud.

Les experts qui étudient les groupes à but non lucratif et leurs dossiers financiers ont expliqué que la divulgation publique des donateurs sur ce formulaire était atypique et aurait pu être une erreur du bureau du secrétaire d’État de Caroline du Sud. Mark Hammond, secrétaire d’État républicain de Caroline du Sud, est actuellement réélu.

“Pour moi, il semble que la divulgation des donateurs de cette organisation à but non lucratif était par inadvertance. Il semble que les régulateurs de l’État de Caroline du Sud n’aient pas expurgé les noms des donateurs sur l’annexe B de cette déclaration de revenus par l’Independent Women’s Forum”, Michael Beckel, un directeur de recherche du groupe de surveillance Issue One, a déclaré à CNBC dans un e-mail.

Pourtant, selon Shannon Wiley, porte-parole du secrétaire d’État de Caroline du Sud, le Forum des femmes indépendantes a envoyé à l’organe directeur son formulaire 990 avec la liste complète et non expurgée des donateurs. La loi de l’État de Caroline du Sud permet aux organisations à but non lucratif elles-mêmes de retirer l’identité de leurs donateurs avant de la déposer auprès du secrétaire d’État. Dans ce cas, selon Wiley, cette organisation a choisi de leur envoyer le dossier avec les noms de leurs principaux donateurs à partir de 2021.

“Celui sur le site Web est celui qui a été déposé par l’organisation. Notre bureau classe le 990 qui est soumis par l’organisation”, a déclaré Wiley dans un e-mail. “L’organisation n’a pas expurgé l’annexe B lorsqu’elle a déposé le 990 en ligne”, a-t-elle ajouté. Après que CNBC ait contacté leur bureau pour obtenir des commentaires, le bureau du secrétaire d’État a décidé de supprimer la liste des noms révélant l’identité des donateurs, a déclaré Wiley.

Le don d’Amazon au groupe est à égalité pour la deuxième plus grande contribution répertoriée en 2021, selon le document. Le seul autre don de 400 000 $ indiqué sur le formulaire provenait de la fondation de la famille milliardaire Walton, dont la richesse provient de Walmart . La Fondation Charles Koch, une organisation à but non lucratif fondée par le milliardaire de l’énergie et de la fabrication Charles Koch, est répertoriée comme donnant 150 000 $.

Le don le plus important au Forum des femmes indépendantes en 2021 était un chèque de 2,4 millions de dollars de la Fondation Diana Davis Spencer, une organisation à but non lucratif 501(c)(3) présidée par la philanthrope Diana Davis Spencer, qui a fait don de millions de dollars à des causes conservatrices pendant des années, selon les 990 rapports de divulgation du groupe. Dans l’ensemble, le Forum des femmes indépendantes a collecté plus de 6,7 millions de dollars l’année dernière, soit une augmentation de plus d’un million de dollars par rapport à 2020, selon leur 990.

La présidente du conseil d’administration de l’Independent Women’s Forum et héritière de la fortune de Vicks VapoRub, Heather Higgins, s’est vantée lors d’une retraite de donateurs privés que l’organisation faisait partie de “l’arsenal conservateur républicain” et a admis qu’elle n’était pas politiquement neutre, selon rapports par le Centre pour les médias et la démocratie.

“Être qualifié de neutre, mais avoir des gens qui savent, savent que vous êtes en fait conservateur, nous place dans une position unique”, aurait déclaré Richardson lors de la retraite de 2016.

Le Washington Post signalé que l’Independent Women’s Forum a aidé à rédiger une lettre s’opposant à ce que les écoles forcent enfants porter des masques de protection Covid-19. Le journal a également rapporté que Independent Women’s Voice, l’affilié 501 (c) (4), tente de minimiser le retour de bâton contre les républicains suite à la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade.

Amazon n’est pas le seul grand supporter technologique du groupe. Les années précédentes, Facebook et Google ont également été répertoriés comme commanditaires de l’organisation pour leurs galas annuels, selon les programmes d’événements. Google a également listé le Forum des femmes indépendantes comme l’une des organisations extérieures qui “reçoivent les contributions les plus substantielles de l’équipe des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google aux États-Unis”, bien qu’il n’indique pas de montant.

Google et Facebook ne sont pas répertoriés comme sponsors du dernier gala du Forum des femmes indépendantes qui a eu lieu plus tôt ce mois-ci, selon le programme rendu public par le groupe.

Ironiquement, Vivek Ramaswamy, homme d’affaires et longue durée critique des géants de la technologie, a reçu un prix lors de ce gala.

Ramaswamy a déclaré dans une brève interview qu’il ne savait pas avant de parler à CNBC que le Forum des femmes indépendantes était financé par Amazon et Google. Il n’a pas l’intention de rendre son trophée et a refusé de commenter spécifiquement le groupe. Il a cependant admis que des dons comme ceux-ci font partie d’un effort des géants de la technologie pour utiliser leur argent pour tenter d’influencer le discours public.

“L’utilisation du capital comme arme et l’utilisation de leur pouvoir de marché comme arme pour faire pencher la balance du discours public, je pense, sont devenues une routine”, a déclaré Ramaswamy.