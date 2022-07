Amazon a donné des vidéos Ring aux flics sans consentement

La société a admis cette pratique dans une lettre adressée à un sénateur américain

Amazon a reconnu qu’il fournissait des images de ses caméras de sonnette Ring aux forces de l’ordre sans l’autorisation des propriétaires, affirmant qu’il l’avait fait près d’une douzaine de fois cette année, mais uniquement en cas d ‘«urgences».

Dans une lettre adressée au sénateur démocrate Ed Markey (Massachusetts) et publiée par le législateur mercredi, Amazon a déclaré avoir fourni des vidéos à la police 11 fois jusqu’à présent en 2021, dans chaque cas à la suite « une détermination de bonne foi qu’il y avait un danger imminent de mort ou de blessure physique grave pour une personne nécessitant la divulgation d’informations sans délai.

Bien que la société ait maintenu une politique autorisant un tel partage sans le consentement des propriétaires, la lettre est la première fois qu’Amazon admet l’avoir fait.

Le sénateur a été très critique à l’égard du géant de la vente au détail à la lumière de la divulgation, soulevant des inquiétudes quant à “le recours des forces de l’ordre à la surveillance privée” qui, selon lui, créerait “une crise de responsabilité.”

“Je suis particulièrement préoccupé par le fait que la surveillance biométrique pourrait devenir un élément central du réseau croissant de systèmes de surveillance dont Amazon et d’autres puissantes entreprises technologiques sont responsables”, ajouta-t-il, jurant de “continuer à exercer une surveillance sur ces pratiques d’entreprise néfastes.”

Amazon a également signalé une multiplication par cinq du nombre de partenariats de police avec le service Ring depuis 2019, avec 2 161 organismes d’application de la loi participant désormais à un programme de partage de séquences. Bien que Markey ait déclaré que l’entreprise s’était engagée à recruter des services de santé et d’autres institutions pour résoudre des problèmes tels que l’itinérance, la toxicomanie et la santé mentale, Amazon a déclaré qu’il lui restait encore à s’étendre au-delà des services de police et d’incendie.

La société a été critiquée dans le passé pour ses liens étroits avec les services de police, ainsi que pour sa technologie exclusive de reconnaissance faciale, qui a été critiquée par l’ACLU comme « prêt à être abusé par les gouvernements ». La controverse a incité Amazon à imposer un moratoire sur l’utilisation par les forces de l’ordre de son logiciel de détection de visage en 2020, qu’il a ensuite accepté de prolonger jusqu’à nouvel ordre.

Dans une déclaration à Politico, Amazon a insisté “il est tout simplement faux que Ring donne à quiconque un accès illimité aux données ou à la vidéo des clients”, ajoutant que les images ne sont partagées que lorsqu’elles peuvent sauver des vies ou empêcher “blessure physique grave”.

Pourtant, Markey et d’autres législateurs des deux chambres du Congrès ont continué à sonner l’alarme sur la technologie, présentant des projets de loi qui “interdire l’utilisation de la technologie biométrique par les agences fédérales” et restreindre le financement aux entités étatiques et locales à moins qu’elles n’acceptent de renoncer aux appareils de reconnaissance faciale.

