Amazon a des offres intéressantes sur les smartphones avec Xiaomi, OnePlus et Samsung

La vente Amazon.in Black Friday est maintenant en ligne en Inde, et la plate-forme d’achat propose plusieurs produits, y compris des smartphones répertoriés avec des remises et d’autres offres de vente telles que des offres d’échange, la livraison gratuite, etc. Bien que le Black Friday ne soit pas aussi populaire que d’autres ventes festives dans le pays, les clients peuvent néanmoins profiter de certaines offres intéressantes et de réductions sur Amazon.in. Pour les ignorants, le Black Friday est le lendemain de Thanksgiving aux États-Unis. La journée marque également le début des vacances de Noël et de la saison des achats dans l’ouest.

Au fil des ans, plusieurs détaillants ont organisé une vente du Black Friday sur leurs plates-formes, qui se poursuit généralement jusqu’au lundi prochain, appelée vente Cyber ​​Monday. De même, Amazon Inde propose des offres de vente et des réductions sur une variété de produits jusqu’au lundi 30 novembre. Au cours de la fenêtre de vente du Black Friday de cette année, Xiaomi, OnePlus et Samsung offrent des réductions sur ses derniers smartphones. Voici quelques-uns des téléphones à gagner sur le site Web d’Amazon Inde et les applications Android et iOS.

Le prix du Redmi Note 9 Pro (4 Go + 128 Go) a été réduit de 17999 Rs à 14999 Rs lors de la vente Amazon Black Friday. Le téléphone est livré avec quatre caméras arrière, un SoC Snapdragon 720G et une batterie de 5020 mAh. Le Redmi 9 Prime (4 Go + 128 Go) est également disponible à un prix réduit de 10 999 Rs. Il est livré avec trois caméras arrière, un SoC MediaTek Helo G80 et une batterie de 5000 mAh. Un autre dernier téléphone Xiaomi, le Mi 10 5G se vend au détail à Rs 44 999 sur la plate-forme de commerce électronique. Sa configuration à quatre caméras arrière comprend un appareil photo principal de 108 mégapixels, tandis que le téléphone contient en outre Snapdragon 865 SoC et une batterie de 4780 mAh. Les trois téléphones Xiaomi incluent des offres de vente comme une offre d’échange et une option EMI sans frais avec des cartes de crédit d’ICICI Bank, SBI, American Express, etc. De plus, les clients disposant d’une carte de débit AU Bank peuvent bénéficier d’une remise instantanée de 10% lors de l’achat de l’un des trois téléphones. Alors que les clients avec une carte de crédit HSBC peuvent bénéficier de 5% de réduction sur les transactions EMI.

Le OnePlus Nord 5G est également à gagner à Rs 27999 pour la variante 8 Go + 128 Go lors de la vente Amazon Black Friday. Le téléphone dispose de quatre caméras arrière, de deux caméras selfie, d’une batterie de 4 115 mAh et d’un écran de 6,44 pouces. Il est alimenté par Qualcomm Snapdragon 765G 5G SoC. En ce qui concerne ses offres de vente, les clients peuvent bénéficier d’une option EMI gratuite à partir de 1318 Rs ou d’une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 11 200 Rs. De plus, les titulaires de carte de crédit HDFC Bank peuvent bénéficier d’une réduction de 1 000 Rs pendant les transactions EMI de crédit et de débit. De même, les utilisateurs de cartes de débit AU Bank et HDFC Bank peuvent bénéficier d’une réduction de 10% 10 et de 500 Rs, respectivement.

Le Samsung Galaxy M51 est disponible pour 22999 Rs sur Amazon. Ses offres de vente comprennent une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à Rs 11 200, une option EMI à partir de Rs 1 083 et des remises instantanées avec la carte de débit AU Bank et la carte de crédit HSBC. Le téléphone dispose d’un écran AMOLED Plus de 6,7 pouces, d’une configuration de caméra arrière quadruple, d’une grande batterie de 7000 mAh et du SoC Qualcomm Snapdragon 730G.