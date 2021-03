PDG d’Amazon Jeff Bezos | Alex Wong / Getty Images

Des tweets sournois ciblant les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren sont intervenus après que le PDG a déclaré aux dirigeants qu’ils ne repoussaient pas assez fort les critiques.

Amazon est depuis longtemps en désaccord avec les sénateurs Bernie Sanders et Elizabeth Warren pour leurs critiques sur les pratiques de travail et commerciales de l’entreprise. Mais la discorde a atteint un nouveau sommet la semaine dernière lorsqu’Amazon a agressivement attaqué les deux sur Twitter dans une attaque inhabituelle pour une grande entreprise. À chaque nouveau tweet sournois d’un dirigeant d’Amazon ou du compte Twitter officiel de la société, les initiés et les observateurs ont posé une version de la même question: «Que diable se passe-t-il?»

Il s’avère que les dirigeants d’Amazon suivaient un vaste mandat du plus haut niveau de l’entreprise: se battre.

Recode a appris que le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, avait exprimé son mécontentement ces dernières semaines, car les responsables de l’entreprise n’étaient pas plus agressifs dans la manière dont ils se sont opposés aux critiques de l’entreprise que lui et d’autres dirigeants jugent inexactes ou trompeuses. Ce qui a suivi était une série de tweets sournois et agressifs qui ont fini par alimenter leurs propres cycles médiatiques.

Le moment n’était probablement pas une coïncidence. Bezos et d’autres dirigeants d’Amazon sont à bout alors que l’entreprise fait face à la plus grande élection syndicale de son histoire dans son entrepôt de Bessemer, en Alabama. Les résultats des élections seront comptés au début de cette semaine, et les responsables d’Amazon comprennent que si une majorité des employés votent pour se syndiquer, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne dans d’autres installations, avec le potentiel de forcer le géant du commerce électronique à revoir la façon dont il gère ses centaines de milliers de travailleurs américains de première ligne. Il y avait de la terreur dans les rangs de la direction d’Amazon la dernière fois qu’une élection syndicale a eu lieu dans un établissement américain d’Amazon – et c’était seulement un petit sous-ensemble de la main-d’œuvre d’un entrepôt, dont la majorité a voté contre la syndicalisation. Ce vote a eu lieu au début de 2014 et ne concernait que 27 techniciens et mécaniciens dans un entrepôt Amazon dans le Delaware. En Alabama, cependant, les enjeux sont beaucoup plus élevés avec près de 6 000 travailleurs éligibles au vote. Bezos sait bien tout cela.

Ainsi, lorsque la nouvelle a éclaté la semaine dernière que Sanders prévoyait de se rendre en Alabama dans les derniers jours du vote, le haut dirigeant d’Amazon, Dave Clark, a lancé un fil Twitter qui a commencé par le message suivant.

« J’accueille @SenSanders à Birmingham et apprécions ses efforts en faveur d’un milieu de travail progressiste », a publié le compte rendu de Clark mercredi. «Je dis souvent que nous sommes les Bernie Sanders des employeurs, mais ce n’est pas tout à fait juste parce que nous offrons en fait un milieu de travail progressiste.»

1/3 je souhaite la bienvenue @SenSanders à Birmingham et apprécions sa volonté de créer un lieu de travail progressiste. Je dis souvent que nous sommes les Bernie Sanders des employeurs, mais ce n’est pas tout à fait vrai car nous proposons en fait un lieu de travail progressiste https://t.co/Fq8D6vyuh9 – Dave Clark (@davehclark) 24 mars 2021

Quelques heures plus tard, le compte Twitter officiel des relations avec les médias «Amazon News», avec plus de 170 000 abonnés, a riposté contre le représentant de la Chambre Mark Pocan, qui avait remis en question l’affirmation de Clark sur le «lieu de travail progressiste» en faisant allusion à des histoires sur le rythme de travail d’Amazon tellement exigeants que les travailleurs doivent «uriner dans des bouteilles d’eau».

«Vous ne croyez pas vraiment au truc de pipi dans les bouteilles, n’est-ce pas? le compte officiel d’Amazon News a tweeté. «Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous.»

1/2 Vous ne croyez pas vraiment au truc de pipi dans les bouteilles, n’est-ce pas? Si c’était vrai, personne ne travaillerait pour nous. La vérité est que nous avons plus d’un million d’employés incroyables dans le monde qui sont fiers de ce qu’ils font, et qui bénéficient de bons salaires et de soins de santé dès le premier jour. – Amazon News (@amazonnews) 25 mars 2021

Et après un va-et-vient avec la sénatrice Elizabeth Warren qui a commencé par critiquer les paiements d’impôts de l’entreprise, le même compte Amazon a «tweeté» Warren avec ce message:

C’est extraordinaire et révélateur. L’un des politiciens les plus puissants des États-Unis vient de dire qu’elle allait démanteler une entreprise américaine pour qu’elle ne puisse plus la critiquer. https://t.co/Nt0wcZo17g – Amazon News (@amazonnews) 26 mars 2021

Un porte-parole d’Amazon n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Si Bezos voulait un peu que le cycle des nouvelles ne soit pas lié à la campagne syndicale, cela fonctionnait en quelque sorte. Mais au lieu de parler du syndicat, les médias et les observateurs de l’industrie se sont concentrés sur la rareté et le jugement d’une entreprise d’un billion de dollars qui se dispute avec de puissants législateurs sur Twitter. Le refus d’Amazon sur le commentaire du membre du Congrès sur les travailleurs qui font pipi dans des bouteilles a également déclenché un nouveau cycle de nouvelles après que The Intercept a révélé des communications internes d’Amazon reconnaissant que les sous-traitants qui livrent des colis Amazon défèquent parfois dans des sacs et urinent dans des bouteilles.

Les employés des entrepôts d’Amazon qui ont parlé à Recode au fil des ans disent qu’il est en effet rare d’entendre parler d’un employé d’entrepôt – par opposition à un livreur – uriner dans des bouteilles au travail. Mais le plus grand point que beaucoup font valoir est qu’il n’est pas rare que les travailleurs prennent d’autres mesures, comme limiter la quantité d’alcool qu’ils boivent, pour réduire leur besoin d’utiliser la salle de bain par peur de manquer leurs quotas de production ou de se faire critiquer par les superviseurs pour trop. «Tâche de temps libre», comme l’appelle Amazon.

À l’intérieur d’Amazon, les employés de base étaient également perplexes face à l’approche Twitter de l’entreprise. «Activité suspecte sur le compte Twitter @amazonnews», était le titre d’un ticket de support interne – appelé ticket de panne au sein de l’entreprise. – déposé par un ingénieur en sécurité d’Amazon la semaine dernière, selon une capture d’écran vue par Recode.

« Au cours des deux derniers jours, il y a eu deux fils de discussion par @amazonnews en réponse aux commentaires des responsables du gouvernement américain qui ont reçu une attention considérable », indique le billet. « Les tweets en question ne correspondent pas au contenu habituel publié par ce compte. »

L’ingénieur en sécurité a noté que les tweets ont été publiés à l’aide de l’application Web de Twitter plutôt que de Sprinklr, le logiciel de gestion des réseaux sociaux généralement utilisé par le compte Amazon News pour publier des tweets.

Les tweets, selon l’ingénieur en sécurité, «sont inutilement antagonistes (mettant en danger la marque d’Amazon) et peuvent résulter d’un accès non autorisé».

Le ticket de support a été fermé sans action, selon une source.