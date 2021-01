Un membre du groupe de droite Oath Keepers monte la garde lors d’un rassemblement devant le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis, le 5 janvier 2021, à Washington, DC. | Robert Nickelsberg / Getty Images

Des marchandises portant les noms et les logos des Oath Keepers et Three Percenters peuvent être trouvées sur Amazon.

Dans les semaines qui ont précédé la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier, les employés d’Amazon ont interrogé l’entreprise au sujet de vêtements présentant les logos de deux milices de droite – les Oath Keepers et les Three Percenters – disponibles à la vente sur Amazon. Et à la suite de l’insurrection, qui a été menée par certains émeutiers portant des vêtements d’au moins l’un des groupes, certains employés d’Amazon demandent à l’entreprise de supprimer les listes.

« [A]près hier, tous les produits prônant le renversement du gouvernement américain devraient être supprimés du site », a écrit un employé d’Amazon de longue date sur un fil de messagerie interne.

Depuis lundi, Amazon continue d’autoriser les marchands tiers à mettre en vente des chemises, des chapeaux et d’autres équipements comportant les noms et logos des deux organisations. Et, selon les listes de produits consultées par Recode, de nombreux articles semblent également être stockés et expédiés hors des entrepôts Amazon.



Capture d’écran via Amazon 3 Marchandises Percenter Oath Keeper, stockées et expédiées par Amazon.

La porte-parole d’Amazon, Cecilia Fan, a refusé de commenter vendredi lorsque Recode a demandé si les articles Oath Keeper et Three Percenter enfreignaient les politiques de vente de l’entreprise. Mais elle a fourni un lien vers la politique produit offensive d’Amazon, suggérant que non. La politique dit, en partie, que «Amazon n’autorise pas les produits qui promeuvent, incitent ou glorifient la haine, la violence, l’intolérance raciale, sexuelle ou religieuse ou promeuvent des organisations ayant de telles opinions.» La politique stipule également qu’Amazon supprimera les articles liés aux «organisations terroristes». Aucun des deux groupes n’a été qualifié d’organisation terroriste par le gouvernement américain.

Suite à des informations faisant état de son inaction, Amazon a déclaré lundi qu’il était en train de supprimer certains produits liés au groupe de théorie du complot QAnon de son site d’achat. L’entreprise n’a annoncé aucun projet de retrait des marchandises associées aux milices de droite.

Les Oath Keepers et Three Percenters sont deux des principaux groupes de milices de droite aux États-Unis qui ont été fondés à la suite des élections de Barack Obama en 2008. « Tandis que [The Oath Keepers] prétend seulement défendre la Constitution, l’organisation entière est basée sur un ensemble de théories du complot sans fondement sur le gouvernement fédéral travaillant à détruire les libertés des Américains », selon le Southern Poverty Law Center.

Malgré leurs positions anti-gouvernementales, les deux groupes se sont tournés vers le président Trump en tant que seul fonctionnaire fédéral qui protégera leurs droits. À l’été 2020, un dirigeant autoproclamé de Three Percenter dans le Wisconsin a déclaré qu’il avait organisé un entraînement au fusil pour certains de ceux qui ont ensuite été arrêtés dans un complot visant à kidnapper le gouverneur démocrate du Michigan. Un dirigeant de Three Percenter dans l’État de Washington a également appelé les membres à occuper le bâtiment du Capitole de l’État, mais a inversé le cours après l’émeute au Capitole américain la semaine dernière.



Capture d’écran via Amazon Marchandise Oath Keeper en vente sur Amazon.

Selon des rapports publiés, des drapeaux Three Percenter ont été vus lors du rassemblement de la semaine dernière à Washington, DC, qui s’est transformé en une insurrection. Frontline et ProPublica ont également rendu compte d’un groupe d’hommes en gilet pare-balles repéré au Capitole. «Les huit hommes, dont les mouvements ont été capturés sur vidéo, ont été identifiés par ProPublica et Frontline comme membres des Oath Keepers, une milice de longue date qui s’est engagée à déclencher une guerre civile au nom de Trump», lit-on dans le rapport. «Des membres du groupe se sont joints aux manifestants et aux insurgés qui affluaient dans le Capitole. Des images de plus tard dans la journée montrent des gardiens de serment traînant un camarade blessé hors du bâtiment.

La controverse interne chez Amazon survient alors que d’autres plates-formes de commerce électronique ont supprimé des magasins ou des listes à la suite de l’attaque du Capitole. Shopify, le grand fabricant de logiciels de commerce électronique, a fermé la semaine dernière deux magasins en ligne affiliés au président Trump. Et ensuite, eBay a supprimé les annonces d’articles portant la même expression « MAGA Civil War » qui ornaient les chemises de certains émeutiers du Capitole. Pourtant, eBay, tout comme Amazon, vend des marchandises portant le nom et les logos des Three Percenters et Oath Keepers.

La division Amazon Web Services du géant de la technologie a également coupé le support d’hébergement Web le week-end dernier pour Parler, la plate-forme de médias sociaux conservatrice, qui a également été expulsée des magasins d’applications Apple et Google pour ne pas avoir correctement surveillé les appels à la violence de ses utilisateurs. Et le Wall Street Journal a rapporté dimanche que Stripe, la plate-forme de paiement populaire pour les entreprises, ne traiterait plus les paiements par carte pour le site Web de la campagne de Trump.

Mise à jour, 12 janvier, 10 h 15 HE: Cette histoire a été mise à jour pour inclure une mention de la suppression par Amazon de la marchandise QAnon.