Amazon a accordé la permission de vous surveiller en dormant alors que le géant de la technologie développe un dispositif radar mystérieux

AMAZON a reçu le feu vert des régulateurs fédéraux pour déployer un capteur radar qui surveille le sommeil des gens.

Vendredi, la Federal Communications Commission (FCC) a donné le feu vert à Amazon Inc. pour utiliser une technologie de capteur radar pour détecter les mouvements en trois dimensions et « activer les fonctionnalités de suivi du sommeil sans contact ».

Amazon Inc. a reçu l’approbation fédérale pour déployer une technologie de capteur radar pour suivre les habitudes de sommeil des gens Crédit : Getty

La décision favorable de la FCC est intervenue quelques jours après que le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a annoncé qu’il quittait son poste de PDG et faisait la promotion d’Andy Jassy, ​​qui dirigeait auparavant l’entreprise de cloud computing d’Amazon. Crédit : Reuters

« L’utilisation de capteurs radar dans le suivi du sommeil pourrait améliorer la sensibilisation et la gestion de l’hygiène du sommeil, ce qui pourrait à son tour produire des avantages importants pour la santé de nombreux Américains », a écrit Amazon dans un dossier du 22 juin demandant l’autorisation de commercialiser le gadget radar, selon un Bloomberg. rapport.

« Les capteurs radar permettront aux consommateurs de reconnaître les problèmes de sommeil potentiels. »

Le géant de la technologie suggère que l’article permettra aux gens de surveiller avec précision le sommeil « avec des troubles de la mobilité, de la parole ou du toucher », selon le dossier.

Amazon n’a pas immédiatement commenté l’approbation du gouvernement fédéral.

Cette semaine, le fondateur de la société, Jeff Bezos, a officiellement annoncé qu’il confiait les rênes du PDG à Andy Jassy, ​​qui dirigeait auparavant l’activité de cloud computing d’Amazon.

La société s’est également efforcée d’améliorer les capacités de ses appareils, tels que les haut-parleurs Echo à commande vocale. Crédit : Getty – Contributeur

La victoire de l’entreprise lui permet d’aller de l’avant avec un appareil qui « permettra des fonctionnalités de suivi du sommeil sans contact » Crédit : Getty Images – Getty

Plus tôt cette année, Bezos a expliqué qu’il prévoyait de prendre du recul par rapport aux activités quotidiennes de l’entreprise et de se concentrer sur les nouveaux produits et les premières initiatives.

Bezos voulait également plus de temps pour poursuivre des projets parallèles, y compris sa société d’exploration spatiale Blue Origin.

La description de l’appareil est restée ambiguë, mais Bloomberg a noté que le dossier du mois dernier a confirmé qu’il ne s’agirait pas d’un appareil mobile.

La décision favorable de la FCC intervient deux ans après que Google se soit vu accorder l’utilisation du « Project Soli », une capacité basée sur un radar qui contourne les écrans tactiles de leurs smartphones, a rapporté Reuters.

L’entreprise innove dans le secteur de la santé avec son bracelet Halo pour rivaliser avec la montre Apple.

Sa description de l’appareil est restée ambiguë, mais dans un dossier de juin, Amazon a écrit qu’il ne s’agirait pas d’un appareil mobile Crédit : Getty

Son capteur de balayage corporel 3D surveille la graisse corporelle et les tons de voix, mais a également suscité des invasions de problèmes de confidentialité.

La société s’est également efforcée d’améliorer les capacités de ses appareils tels que les haut-parleurs Echo à commande vocale et son smartphone raté Fire pour être capable de répondre à la main et à d’autres gestes.