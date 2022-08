Amazing Bomberman est une dose de jeu nostalgique sur Apple Arcade

Arcade aux pommes a ajouté Amazing Bomberman à son vaste catalogue de jeux mobiles le vendredi. Le principe est assez simple : utilisez des bombes pour faire exploser des blocs et finalement vaincre les joueurs rivaux. Soyez juste conscient de vous éloigner de l’explosion de la bombe, sinon vous serez expulsé du tableau. Votre personnage peut revivre plusieurs fois, mais plus vous avez besoin de revivre, plus votre score baisse.

Le vrai défi est qu’il y a d’autres personnages sur le plateau – que vous jouiez contre l’ordinateur ou avec des amis – qui font également exploser des blocs. Le gameplay peut rapidement devenir chaotique. Konami a également inclus un avertissement pour les joueurs photosensibles en raison des lumières clignotantes du jeu.

Arcade aux pommes ajoute de nouveaux jeux et des mises à jour de contenu toutes les semaines. Si vous souhaitez essayer Apple Arcade, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de trois mois à l’achat d’un nouvel appareil, ou d’un mois gratuit si vous vous inscrivez pour la première fois. Ouvrez l’App Store et appuyez sur l’icône du joystick en bas de l’écran pour lancer le service.