La montre intelligente robuste est livrée avec plus de 100 modes sportifs et prend en charge le positionnement par satellite GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou pour un suivi précis de l’itinéraire d’entraînement. Il est également livré avec une surveillance de la fréquence cardiaque, un capteur SpO2 et un suivi du sommeil. Et alimenter l’ensemble du paquet est une batterie de 390 mAh censée fournir jusqu’à 18 jours d’autonomie en utilisation typique.

L’Amazfit T-Rex Pro a commencé son déploiement mondial il y a quelques jours et a maintenant fait ses débuts en Inde. Il est disponible dans les couleurs Desert Grey, Meteorite Black et Steel Blue, et vous pourrez en acheter un sur le site officiel d’Amazfit en Inde et sur Amazon.in pour 12 999 INR (180 $ / 150 €) à partir du 28 mars 2020 à midi local. temps.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy