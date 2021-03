Huami a dévoilé la montre intelligente robuste Amazfit T-Rex plus tôt l’année dernière, et il y a quelques jours, la société l’a suivie avec une version Pro. Nous avons maintenant l’Amazfit T-Rex Pro avec nous et pendant que nous le soumettons à nos procédures de test, jetons un coup d’œil à ce que la dernière smartwatch d’Amazfit a à offrir.

L’Amazfit T-Rex Pro arbore un écran tactile AMOLED 1,3 « d’une résolution de 360 ​​x 360 pixels avec la fonctionnalité d’affichage permanent. Il est livré avec la fonction de luminosité automatique et a une belle réponse tactile. La conception volumineuse de la smartwatch peut laisser croire à cela est lourd, mais il semble plus léger que prévu, et nous nous y sommes vite habitués.

Le T-Rex Pro pèse 59,4 grammes avec des sangles en silicone, qui ont un design bicolore et suffisamment de trous de ventilation. Le boîtier est en polycarbonate, tandis que les quatre boutons physiques sur les côtés gauche et droit sont en métal et ont une finition texturée.

Étant une montre intelligente robuste, l’Amazfit T-Rex Pro est vraisemblablement livrée avec les certifications MIL-STD-810G, ce qui devrait l’aider à traverser les déserts chauds, les forêts tropicales humides et les glaciers polaires. Il prend également en charge le positionnement par satellite GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou pour vous aider à suivre vos itinéraires d’entraînement avec précision.

De plus, l’Amazfit T-Rex Pro possède certaines fonctionnalités de santé et de remise en forme dans sa manche, notamment la mesure de la fréquence cardiaque et du niveau d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et la prise en charge de plus de 100 modes sportifs. La smartwatch est également étanche jusqu’à 100 mètres et peut suivre vos performances de natation.

Le T-Rex Pro exécute le système d’exploitation personnalisé de la société et est l’une des montres intelligentes les plus fluides que nous ayons utilisées au cours de la dernière année. Vous pouvez le coupler avec n’importe quel appareil exécutant Android 5.0 ou iOS 10.0 et supérieur.

Le T-Rex Pro a trois options de couleur: gris désert, noir météorite et bleu acier. Une batterie de 390 mAh prétend offrir jusqu’à 18 jours d’endurance en utilisation typique pour maintenir l’ensemble du pack opérationnel. Nous allons évidemment tester cette affirmation dans notre examen complet avec le reste des fonctionnalités du T-Rex Pro, alors restez dans les parages.