Amazfit PowerBuds Pro apporte l’ANC et le suivi de la santé à vos oreilles

Les montres intelligentes Amazfit sont connues pour leurs prouesses en matière de suivi de la santé et de la condition physique, mais la marque apporte désormais des fonctionnalités similaires à une paire d’écouteurs TWS. Entrez dans les Amazfit PowerBuds Pro. Bien qu’ils ressemblent à votre paire d’écouteurs intra-auriculaires sans fil standard, ils contiennent un capteur de fréquence cardiaque PPG intra-auriculaire qui suit votre fréquence cardiaque pendant les entraînements. Les utilisateurs peuvent appuyer sur les boutons pour obtenir leurs lectures de fréquence cardiaque et également être alertés s’ils dépassent un certain seuil.







Amazfit PowerBuds Pro

Une autre caractéristique intéressante est le rappel de posture qui évalue l’angle de votre colonne cervicale grâce à l’accéléromètre intégré. PowerBuds Pro surveille également vos habitudes d’écoute et peut vous suggérer de baisser le volume conformément aux normes de protection auditive de l’OMS.

Il existe également une suppression active du bruit qui utilise un système à trois micros pour bloquer les sons extérieurs jusqu’à 40 dB. Les écouteurs se couplent via Bluetooth 5.0 LE et sont résistants à l’eau IP55. La durée de vie de la batterie avec le boîtier de charge inclus est évaluée à 30 heures. Vous pouvez vous procurer les PowerBuds Pro au prix de 150 $/130 € dans la boutique en ligne d’Amazfit à partir de demain 15 juillet.