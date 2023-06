Amazfit Pop 3S arrive bientôt avec un énorme écran rectangulaire de 1,96 ''

Amazfit lancera bientôt ce qui devrait être sa plus grande smartwatch à ce jour – enfin, celle avec le plus grand écran, de toute façon. L’Amazfit Pop 3S aura un énorme écran AMOLED de 1,96″, un panneau haut de gamme avec une résolution de 410 x 502 pixels pour une densité de pixels nette de 330 ppi.

À titre de comparaison, le GTS 4 a un écran de 1,75″ avec 341ppi, le Bip 3/3 Pro est plus petit avec un écran de 1,69″ avec 218ppi. Avec sa forme rectangulaire, ce nouvel écran peut contenir beaucoup de texte provenant des notifications de texte entrant et d’application.

Malgré son nom sans prétention, le Pop 3S s’annonce comme une offre assez haut de gamme avec un bracelet en acier inoxydable 304 et des boutons en acier inoxydable. L’écran sera recouvert de verre 2.5D et de plus de 100 cadrans de montre pour la personnalisation.

La montre sera également livrée avec un micro et un haut-parleur intégrés, vous pouvez donc l’utiliser pour passer des appels via Bluetooth. Il existe même une application de contacts avec historique des appels et un numéroteur standard. Le micro et le haut-parleur peuvent également être utilisés pour discuter avec un assistant numérique.

Les fonctions de suivi de la santé du 3S incluent la fréquence cardiaque sur 24h, la SpO2 et la surveillance du stress. Le suivi du sommeil enregistrera les périodes de sommeil léger et profond, ainsi que le moment où vous vous êtes endormi et le moment où vous vous êtes réveillé. Plus de 100 modes sportifs sont également disponibles.

L’Amazfit Pop 3S aura jusqu’à 12 jours d’autonomie, probablement sans AOD activé. Vous pouvez suivre le lancement de la montre sur le Amazonie Inde page de destination. Il n’y a pas encore de mot sur la date de lancement ou le prix.

Via