Amazfit Pop 3S annoncé avec un écran AMOLED de 1,96″ et des appels Bluetooth

Amazfit a annoncé aujourd’hui sa dernière smartwatch en Inde avec l’Amazfit Pop 3S. Il apporte le plus grand écran à ce jour sur une montre Amazfit avec son écran AMOLED de 1,96 pouces avec fonctionnalité Always-On Display (AOD). La résolution est de 410 x 502 pixels et vous avez le choix entre plus de 100 cadrans de montre. Le châssis central est en alliage de zinc tandis que les boutons sont en acier inoxydable.

Le Pop 3S dispose d’une surveillance de la fréquence cardiaque 24h/24 et 7j/7 ainsi que d’un suivi de l’oxygène sanguin, du stress et du sommeil. Il couvre également plus de 100 modes sportifs et apporte un indice IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Il n’y a pas de GPS ou de NFC embarqué ici. L’appairage se fait via Bluetooth LE 5.2 et grâce au haut-parleur intégré, Pop 3S prend en charge les appels Bluetooth via votre téléphone. Il y a une batterie de 300 mAh qui est évaluée à 12 jours d’utilisation typique.











Amazfit Pop 3S

Le prix est fixé à 3 499 INR pour les versions avec bracelet en silicone tandis que la variante à bracelet métallique ira à 3 999 INR. Les ventes ouvertes commencent aujourd’hui et vous pouvez vous procurer une unité chez Amazfit site officiel et Amazone.

Source