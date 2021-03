Après avoir sorti sa première montre intelligente robuste l’année dernière avec le T-Rex, la marque de vêtements chinois Amazfit publie une version plus avancée appelée Amazfit T-Rex Pro. La montre sort aujourd’hui aux États-Unis et en Europe, au prix de 179,99 $ US / 169,90 €. Il sera disponible au Royaume-Uni le 31 mars pour 139 £.

La montre est conçue pour les amateurs de plein air, construite pour des conditions météorologiques extrêmes avec 15 certificats militaires – trois de plus que le T-Rex standard – et un indice IPX8 avec résistance aux chocs. La montre est livrée avec plus de 100 modes d’exercice, plus de capteurs et d’outils de mesure, ainsi qu’une résistance à l’eau de 10 ATM.