Amazfit a sorti sa nouvelle série de montres intelligentes, les GTS 2 et GTR 2, le 22 septembre. Aujourd’hui, la société a suivi celles avec les GTS 2e et GTR 2e avec une durée de vie de la batterie plus longue et des prix inférieurs de 20% – le problème est qu’ils manquent tous les deux de Wi- Connectivité Fi et comptez uniquement sur la connexion du téléphone.



Amazfit GTS 2e

Le GTS 2e conserve la batterie 246 mAh, le poids de 25 grammes et la connectivité NFC du GTS 2. Sauter l’émetteur Wi-Fi signifie qu’il peut désormais vivre jusqu’à 14 jours sur une seule charge ou 24 jours en mode Montre de base.

La situation est similaire avec la GTR 2 et la GTR 2e – la nouvelle est disponible en trois couleurs sportives mais saute sur le look classique. L’écran circulaire reste AMOLED, la batterie est toujours de 471 mAh, mais maintenant une seule charge vous donne 24 jours, au lieu de 14 sur le GTR 2 ordinaire.

Le mode montre de base sur la GTR 2e peut désormais durer 45 jours avec une charge, contre 38 sur le frère le plus puissant, tandis que tout le reste reste le même en termes de fonctionnalités sportives.



Amazfit GTR 2e

L’Amazfit GTR 2e et l’Amazfit GTS 2e coûtent 799 CNY, soit environ 120 $ ou 100 €. Ils sont en précommande sur JD via le site Web d’Amazfit, la première vente flash étant prévue le 24 décembre.

Source 1 • Source 2 (tous deux en chinois) | Via