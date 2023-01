Amazfit GTS 4 Review: Apple Watch Design pour moins cher

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Design élégant et coupe confortable

Autonomie de la batterie d’une semaine

Large gamme de capacités de suivi Les inconvénients Manque de support d’application tierce

Quelques incohérences avec le suivi

L’application Zepp a besoin d’améliorations Notre avis L’Amazfit GTS 4 a l’air et se sent premium, et a une longue durée de vie de la batterie pour démarrer, mais son logiciel de suivi ne correspond pas tout à fait à la norme établie par ses rivaux.

Prix ​​lors de l’examen

199,99 $

187,99 $

L’Amazfit GTS 4 est la montre sœur de la GTR 4 et présente un design élégant qui rappelle l’Apple Watch.

Ce portable n’a pas tout à fait la même durée de vie de la batterie que le GTR 4, mais il est toujours beaucoup plus durable que certains concurrents. Cependant, son système d’exploitation personnalisé et son logiciel de suivi résistent-ils aux tests ? J’ai passé du temps avec le GTS 4 à surveiller mes exercices, mes horaires de sommeil et mes signes vitaux pour le savoir.

Conception et construction

Design inspiré de l’Apple Watch

Résistance à l’eau 5 ATM

Haut-parleurs et microphone inclus

L’Amazfit GTS 4 est disponible dans un choix de quatre couleurs ; Infinity Black, Rosebud Pink, Misty White et Autumn Brown. Les trois premiers incluent un bracelet en silicone de 20 mm, tandis que le dernier est une option en nylon. Toutes les sangles ont une fonction de libération rapide, elles peuvent donc être remplacées par une autre de votre choix.

Mon unité d’examen était la version Misty White, et c’est une finition époustouflante dans l’ensemble. Le bracelet se marie bien avec le corps en aluminium doré, créant un look et une sensation haut de gamme.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

La montre est légère comme une plume à 27 g et confortable à porter, même pendant de longues périodes. La sangle peut transpirer après des séances d’entraînement exténuantes, alors assurez-vous de l’essuyer après utilisation. Malgré son aspect délicat, la montre semble toujours durable et possède un indice de résistance à l’eau de 5 ATM.

L’Amazfit GTS 4 dispose d’un écran AMOLED de 1,73 pouces qui est lumineux et clair et ne capte pas les empreintes digitales. Je peux facilement l’utiliser sous la lumière du soleil sans rencontrer d’éblouissement, et l’écran s’affiche même bien dans l’eau claire, de sorte que vous pouvez voir l’écran tout en nageant dans une piscine (avec des lunettes, bien sûr).

Il y a la possibilité d’activer la relance pour se réveiller, ce qui signifie que l’affichage s’allume lorsque vous levez la montre vers votre visage. De plus, une option d’affichage permanent est disponible, mais cela épuise la durée de vie de la batterie plus rapidement.

Le GTS 4 est équipé d’un microphone et d’un haut-parleur, ce qui signifie que vous pouvez prendre des appels dessus – bien que vous deviez activer cette fonctionnalité dans l’application qui l’accompagne. Par défaut, la montre lit vos statistiques une fois que vous avez terminé un entraînement. Encore une fois, cela peut être désactivé dans les paramètres.

Vous pouvez également charger de la musique sur la montre à partir de votre téléphone, mais cela n’inclut pas la prise en charge des écouteurs Bluetooth, de sorte que tous les appels ou la musique doivent être lus via le haut-parleur de la montre.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Logiciels et fonctionnalités

Système d’exploitation Zepp 2.0

Intégration Alexa

Pas de prise en charge d’applications tierces

Comme sa montre connectée sœur, l’Amazfit GTS 4 est avant tout un appareil de suivi de la santé et de la forme physique. Cependant, certaines fonctionnalités incluses peuvent être utiles en dehors de l’exercice.

La montre fonctionne sur le propre logiciel de son Amazfit (Zepp OS) et ne prend pas en charge les applications tierces telles que Spotify, ce qui peut être un facteur décisif pour certains. Cela dit, vous obtenez toujours de nombreux éléments de base, notamment la météo, un calendrier et des mémos vocaux, ainsi que des applications de navigation telles qu’une boussole.

Vous pouvez activer les notifications pour certaines applications sur votre téléphone et même envoyer des réponses de base à vos amis et à votre famille sur les pings de WhatsApp et Messenger. L’intégration Alexa est également incluse, accessible en appuyant longuement sur le bouton de la montre. Pour que cela fonctionne, la montre devra être connectée à votre téléphone et à Internet.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Si vous êtes en déplacement, vous pouvez toujours utiliser l’assistant vocal hors ligne pour les fonctions de base telles que le démarrage d’un entraînement ou le réglage de la luminosité.

Glisser vers la droite sur l’écran d’accueil affiche également le nombre de pas que vous avez effectués ce jour-là, le nombre de minutes que vous avez travaillées et combien de fois vous vous êtes levé pendant la journée. J’ai trouvé ce dernier inexact, tout comme je l’ai fait sur le GTR 4.

Suivi de la santé et de la forme physique

Plus de 150 modes de suivi d’entraînement

Quelques incohérences

Zepp OS doit être affiné

Les montres intelligentes Amazfit ont toujours pris en charge une vaste gamme d’entraînements, et le GTS 4 n’est pas différent. Vous pouvez suivre plus de 150 entraînements sur la montre, y compris la marche, la course, la natation, le vélo et le yoga.

Il existe également un support pour des activités plus voyous, y compris la danse disco, le tir à la corde et les échecs, si vous voulez désespérément mesurer vos signes vitaux pendant l’une de ces activités. Toutes les données d’exercice et de santé sont enregistrées dans l’application Zepp qui l’accompagne, qui est disponible sur iOS et Android.

L’application fournit des ventilations des calories brûlées pendant une séance d’entraînement, l’itinéraire emprunté (si le GPS a été activé pendant la séance d’entraînement), un tableau de la fluctuation de la fréquence cardiaque et plus encore.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le GTS 4 dispose d’une détection automatique pour la course sur tapis roulant, la course en plein air, l’entraînement elliptique, le cyclisme en plein air, la marche en salle, le rameur, la natation en piscine et la marche en plein air.

La sensibilité pour cela peut être réglée sur faible, standard ou élevée. Personnellement, j’ai trouvé que la norme était la meilleure option, car l’avoir en haut déclencherait des séances d’entraînement lorsque je ne le voulais pas.

Amazfit a présenté les fonctionnalités de suivi de l’haltérophilie sur cette montre lors de son lancement, affirmant qu’elle pouvait reconnaître des mouvements spécifiques basés sur la force tels que les boucles de biceps ou les presses d’épaule.

Comme sur le GTR 4, j’ai trouvé des incohérences avec cette fonctionnalité. Parfois, il ne pouvait pas identifier le bon mouvement que j’exécutais et ne comptait pas toujours correctement les répétitions. Les mouvements peuvent être ajoutés manuellement dans l’application Zepp, mais vous ne pouvez pas en saisir un personnalisé s’il n’existe pas dans la liste des mouvements suggérés par Amazfit.

Hannah Cowton / Fonderie

Sur le GTR 4, j’ai trouvé des problèmes avec le suivi de la natation en piscine, en particulier lors du comptage des tours. Heureusement, je n’ai pas rencontré les mêmes problèmes avec le GTS 4 – il y a eu des mises à jour logicielles depuis le lancement de la montre, donc la précision peut s’être améliorée. Cependant, il a du mal à identifier correctement mon coup, confondant souvent le crawl ou le style libre avec le papillon.

Le suivi d’autres entraînements tels que la randonnée et le Pilates semblait en grande partie précis et conforme à ce que j’ai vu sur d’autres appareils portables.

Mis à part l’exercice, vous bénéficiez également d’une multitude de fonctionnalités de suivi de la santé, telles que la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure de la SpO2 (oxygène sanguin), la mesure du stress et de la respiration. Ceux-ci peuvent tous être utilisés séparément, ou ils peuvent être combinés à l’aide de la fonction “mesure en un clic”. Encore une fois, tous les résultats que j’ai obtenus étaient similaires à ceux d’autres appareils.

La montre peut également suivre les habitudes de sommeil si elle est portée pendant la nuit. Les données reflétaient la durée de mon sommeil et montraient avec précision si j’étais dérangé pendant la nuit. D’autres modèles tels que le REM et le sommeil profond sont affichés dans l’application, et vous pouvez ajouter des données supplémentaires sur toutes les activités que vous avez faites avant le coucher (comme boire de l’alcool, lire, etc.) pour identifier les tendances.

Le GTS 4 dispose d’une fonction de sieste, qui devrait détecter si vous avez brièvement dormi en dehors de votre horaire nocturne. Cependant, mes dossiers m’ont montré que je faisais la sieste beaucoup plus longtemps que ce que j’ai fait, ou lorsque je me détendais, donc ce n’est pas le plus fiable.

Hannah Cowton / Fonderie

La disposition générale de l’application est simple et facile à naviguer. Cependant, il n’y a pas de pages officielles accréditées pour sauvegarder les conseils – les liens Withings rivaux vers les organisations de santé pour ses informations. De plus, il existe des problèmes d’orthographe et de grammaire dans certaines parties de l’application.

Vie de la batterie

Jusqu’à huit jours d’utilisation typique

Environ deux heures pour charger

Amazfit revendique jusqu’à huit jours d’autonomie de la batterie en « utilisation typique », et environ quatre jours d’autonomie en « utilisation intensive ». J’ai trouvé que ces chiffres étaient en grande partie exacts, la montre pouvant durer jusqu’à une semaine en fonction de l’utilisation des modes de suivi.

Si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin de conserver le jus, vous pouvez activer le mode horloge de base, qui vous donnera alors jusqu’à 28 jours d’utilisation.

La durée de vie de la batterie n’est pas aussi longue que sur le GTR 4. Cependant, elle reste impressionnante par rapport à certains autres rivaux qui ne durent que quelques jours.

Le recharger de plat à complet prend moins de deux heures, et le chargeur magnétique est inclus dans la boîte.

Prix ​​et disponibilité

L’Amazfit GTS 4 coûte 199,99 $ / 199,00 £ et est disponible à la fois chez Amazfit et Amazone aux États-Unis, et Amazfit et Amazone au Royaume-Uni.

Ce prix est moins cher que certaines autres montres intelligentes sur le marché telles que la Pixel Watch. Cependant, le logiciel de suivi a encore quelques problèmes par rapport à ses rivaux, et le manque d’applications tierces le rend moins polyvalent pour une utilisation quotidienne.

Si vous pouviez augmenter un peu plus votre budget, vous pourriez opter pour la Samsung Galaxy Watch 5 ou même l’Apple Watch SE, qui ont toutes deux un suivi plus précis dans l’ensemble. Vous pouvez trouver d’autres options dans notre tableau des meilleures montres connectées.

Verdict

Il est indéniable que l’Amazfit GTS 4 est une superbe montre intelligente, avec un design élégant, mince et confortable qui convient mieux au quotidien que le GTR 4. Elle a également une excellente autonomie d’une semaine.

Bien que les problèmes de suivi ne soient pas aussi perturbateurs que ce que j’ai trouvé sur le GTR 4 lors de sa première sortie, il y a encore quelques inexactitudes. De plus, le manque d’applications tierces signifie qu’il est moins polyvalent que ses rivaux. Dans l’ensemble, c’est suffisant pour un suivi de base, mais pour un peu plus d’argent, vous pouvez obtenir des appareils plus fiables avec une gamme de fonctions plus large.

