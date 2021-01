Amazfit continue d’ajouter à sa ligne de dispositifs portables GTS 2 et GTR 2 avec les GTS 2e et GTR 2e, qui ont toutes deux été dévoilées aujourd’hui au CES 2021. Les deux sont des appareils légèrement plus abordables que les montres principales, avec de nouvelles options de couleur pour les bracelets et une plus grande autonomie de la batterie.

Au Royaume-Uni, l’Amazfit GTS 2e coûtera 119 £, le prix de l’Amazfit GTR 2e restant à confirmer. Pendant ce temps, aux États-Unis, le GTS 2e et le GTR 2e coûtent 139,99 $ US. Les montres seront disponibles à l’achat à partir du 12 janvier 2021, à l’exception de la GTR 2e au Royaume-Uni qui sera disponible à une date ultérieure.

Alors que les GTS 2e et GTR 2e sont nouveaux sur les marchés occidentaux, ils sont en vente en Chine depuis fin 2020. Ils conservent tous deux des formes et des tailles similaires à celles des originaux, avec le GTS 2e avec un écran AMOLED rectangulaire de 1,65 pouces et le GTR 2e ayant une face AMOLED circulaire de 1,39 pouces.

Les options de couleur du bracelet sont un peu plus audacieuses que ce qui est disponible sur les alignements d’origine, avec un choix de vert clair, gris et noir sur la GTR 2e et rose, crème et bleu sur la GTS 2e. Les deux présentent un corps en alliage d’aluminium et une finition en verre incurvé, ainsi qu’une fine lunette le long des bords.

La principale différence entre ces montres et la gamme principale est que vous ne pouvez pas prendre d’appels sur les GTS 2e et GTR 2e, ni y stocker de la musique.

Cependant, partout où il y a un nuage, il y a une lueur d’espoir. Non seulement ces omissions rendent les appareils légèrement moins chers, mais cela signifie également qu’il y a de la place pour des batteries plus grosses. Le GTS 2e peut gérer environ 14 jours en utilisation typique (le GTS 2 standard est d’environ sept), tandis que le GTR 2e durera 24 jours en utilisation typique (le GTR 2 standard est estimé à environ 14).

En ce qui concerne le suivi, ces montres sont pratiquement identiques aux GTS 2 et GTR 2, capables d’enregistrer des données sur 90 sports différents, y compris la course à pied, l’entraînement elliptique, le yoga, la marche, l’escalade et la natation – les deux appareils portables offrant une étanchéité jusqu’à 50 mètres.







Le GTS 2e et le GTR 2e sont tous deux dotés d’un capteur optique BioTracker 2 PPG pour la surveillance du rythme cardiaque, la surveillance de la SpO2, la surveillance du stress et le logiciel de suivi du sommeil. Toutes ces données sont enregistrées sur l’application Zepp qui l’accompagne, qui vous fournira des informations détaillées sur vos enregistrements d’exercice et des données sur la qualité de votre sommeil.

Pour les tâches quotidiennes, la montre peut recevoir des notifications téléphoniques telles que des messages texte ou des appels téléphoniques entrants, et vous pouvez également définir des chronomètres et des alarmes. Les cadrans de la montre sont personnalisables dans l’application et vous pouvez régler l’affichage sur toujours allumé, si vous souhaitez toujours voir l’heure lorsque vous regardez votre poignet.

Une fois que les montres seront mises en vente, vous pourrez les acheter toutes les deux auprès d’Argos au Royaume-Uni. Aux États-Unis, vous pouvez pré-commander le GTS 2e chez Amazfit et le GTR 2e chez Amazon et Amazfit.