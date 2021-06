Amazfit GTS 2e et GTR 2e bénéficient du support Alexa avec une nouvelle mise à jour

Les Amazfit GTR 2e et GTS 2e dévoilées l’année dernière sont livrées avec un assistant vocal hors ligne, vous permettant de contrôler quelques fonctionnalités des smartwatches via des commandes vocales et sans accès à Internet. Désormais, les deux montres intelligentes reçoivent de nouvelles mises à jour logicielles avec la prise en charge d’Alexa en Inde, ce qui vous permettra d’interagir avec votre montre intelligente par la voix pour écouter de la musique, régler des alarmes, obtenir des mises à jour sur la météo, le trafic et les sports.

Les mises à jour pour les GTS 2e et GTR 2e sont livrées avec la version 1.0.2.31 du firmware et peuvent être installées sur les smartwatches via l’application officielle Zepp.

Une fois la mise à jour installée, rendez-vous sur le Profil > Ajouter des comptes dans l’application Zepp, cliquez sur « Amazon Alexa », connectez-vous avec votre compte Amazon et suivez les instructions à l’écran pour utiliser Alexa.

Les GTS 2e et GTR 2e sont des versions abordables des GTS 2 et GTR 2, respectivement. Ils ne prennent pas en charge la connectivité Wi-Fi mais offrent une autonomie plus longue. Vous pouvez lire notre couverture des annonces Amazfit GTR 2e et GTS 2e ici pour en savoir plus sur les montres intelligentes.

