Après avoir introduit les GTR 2 et GTS 2 en Inde, Amazfit a lancé aujourd’hui le GTS 2 mini dans le pays. Il est au prix de 6 999 INR (95 $ / 75 €) et est disponible à l’achat sur le site local d’Amazfit avec deux options de couleur – Midnight Black et Flamingo Pink. Le modèle Sage Green arrivera plus tard.

La GTS 2 mini est dotée d’un écran AMOLED toujours allumé de 1,55 po avec prise en charge d’un cadran modulaire personnalisé et de plus de 50 cadrans de montre. La montre intelligente est livrée avec plus de 70 modes sportifs et peut suivre votre sommeil, surveiller la fréquence cardiaque et mesurer les niveaux d’oxygène et de stress dans le sang Il est également livré avec un suivi du cycle menstruel pour les femmes.

Les autres points forts du GTS 2 mini incluent le contrôle de la musique et de l’appareil photo, la résistance à l’eau 5ATM, ainsi que le GPS et Alexa intégrés.

La smartwatch contient une batterie de 220 mAh qui est censée fournir jusqu’à 14 jours d’autonomie dans un scénario d’utilisation typique.