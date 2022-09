Amazfit GTR 4 Review: Un sac mélangé

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Autonomie de la batterie décente

Ajustement confortable

Grand écran lumineux Les inconvénients Suivi d’exercice incohérent

L’application Zepp doit être améliorée

Pas de support pour les applications tierces Notre avis L’Amazfit GTR 4 est durable – à la fois dans sa construction et dans l’autonomie de sa batterie. Cependant, le suivi de la condition physique a des résultats mitigés et le système d’exploitation ne correspond pas à ce qui est proposé sur les rivaux.

199,99 $

199,99 $

Lors de l’IFA 2022, Amazfit a dévoilé sa quatrième génération de montres intelligentes GTR et GTS – des trackers de fitness avec une longue durée de vie de la batterie à un prix plus abordable que certains de ceux des grandes marques.

La GTR 4 est la montre avec laquelle j’ai passé du temps, qui est dotée d’un cadran circulaire et d’une durée de vie de la batterie plus longue que sa sœur, la GTS 4. J’ai testé ses capacités de suivi de l’entraînement, ainsi que le suivi du sommeil fonctions, surveillance de la fréquence cardiaque et plus encore.

Conception et construction

L’Amazfit GTR 4 a un design de montre circulaire classique, contrairement à la GTS 4 qui s’inspire davantage de l’Apple Watch.

La version que j’ai testée est livrée avec un bracelet en silicone noir, mais Amazfit propose également une option en cuir végétalien marron et une variante en tissu gris avec des accents rouges. En règle générale, les conceptions de la gamme GTR sont plus professionnelles que celles du GTS, qui offre une plus grande variété de couleurs.

La sangle de 22 mm est confortable à porter, mais elle peut prendre des marques de sueur après un exercice vigoureux, et j’ai dû l’essuyer plusieurs fois. Celui-ci a une libération rapide, vous pouvez donc l’échanger contre un personnalisé. Il y a deux boutons sur le côté de la montre – un pour le menu principal et un autre avec un accès rapide aux entraînements.

L’écran AMOLED de 1,43 pouces est excellent sur le GTR 4 – il ne rencontre pas beaucoup d’éblouissement sous la lumière du soleil et ne capte pas les empreintes digitales. Il est suffisamment lumineux pour voir clairement dans de nombreuses conditions, même sous l’eau. Vous pouvez l’activer pour qu’il ait un affichage permanent, bien que cela affecte la durée de vie de la batterie, et une fonction d’élévation au réveil garantit que l’écran s’allume complètement lorsque vous soulevez la montre sur votre poignet pour la regarder.

Le corps est composé d’alliage d’aluminium. Dans l’ensemble, la montre est légèrement plus grosse et n’est pas la plus légère avec un poids de 34 g. Cependant, la plus grande taille en fait plus une pièce de déclaration – cela dépend donc du style de montre que vous recherchez.

L’un des avantages de la conception plus utilitaire est qu’elle est durable et qu’elle est également dotée d’un indice de résistance à l’eau de 5 ATM.

Il y a un haut-parleur et un microphone intégrés sur le GTR 4, ce qui signifie que vous pouvez prendre des appels dessus et même écouter de la musique que vous y avez chargée via un ordinateur. L’assistant de la montre parle également à voix haute de vos statistiques d’entraînement une fois que vous avez terminé un exercice, bien que cela puisse être désactivé.

Le GTR 4 est livré avec un capteur biométrique, un capteur d’accélération, un GPS, un capteur gyroscope, un capteur géomagnétique, un altimètre barométrique et un capteur de lumière ambiante pour mesurer toutes les activités qu’il promet.

Logiciels et fonctionnalités

La plupart des gens achèteront cette montre pour ses fonctionnalités de suivi de la condition physique, mais elle contient également des éléments essentiels de ce que vous pourriez rechercher dans une montre intelligente de tous les jours.

Ceux-ci incluent l’intégration avec les notifications de votre téléphone (vous pouvez basculer les applications que vous voulez dans l’application Zepp), un calendrier, des mémos vocaux, des alarmes, la météo et des choses plus obscures comme une minuterie pomodoro.

Le plus gros inconvénient d’opter pour une smartwatch moins chère d’Amazfit est le manque de support Google. Cela signifie que vous ne pouvez pas obtenir d’applications tierces telles que Spotify. Il n’y a pas non plus de prise en charge des écouteurs Bluetooth, donc si vous voulez écouter de la musique pendant votre entraînement, vous aurez toujours besoin de votre téléphone à portée de main.

Il existe une intégration pour Alexa, accessible en appuyant longuement sur le bouton d’alimentation. Vous aurez besoin que la montre soit connectée à votre téléphone et une connexion Internet pour que cela fonctionne. Alternativement, vous pouvez activer l’assistant vocal hors ligne pour les fonctions de base telles que le démarrage d’un entraînement.

La montre comprend un compteur de pas et un journal du nombre de fois que vous vous levez tout au long de la journée. J’ai trouvé ce dernier plutôt imprécis – je me suis levé plus que la montre ne comptait pendant mes tests de temps.

Suivi de la santé et de la forme physique

L’Amazfit GTR 4 prend en charge plus de 150 entraînements différents. Cela inclut les bases comme la course, le vélo, la natation et le yoga, ainsi que certaines niches comme l’escalade, la voile et même les échecs (bien que je ne sois pas sûr du nombre de personnes qui comptent les calories pendant les jeux de société).

J’ai trouvé que le suivi de choses telles que la marche et la natation en eau libre était largement précis. L’application a pu fournir des ventilations de mes différentes zones de fréquence cardiaque, une carte de l’itinéraire que j’ai emprunté, la distance et des choses plus granulaires telles que mon coup dominant en natation.

La plus grande mise à niveau de cet appareil par rapport aux autres de la gamme GT est sans doute qu’il dispose de modes spécifiques pour les activités impliquant l’haltérophilie. Amazfit affirme que la montre peut reconnaître automatiquement les exercices basés sur la force, tels que les flexions des biceps avec un haltère.

Pour moi, la montre avait du mal à identifier le bon mouvement que je faisais et avait parfois du mal à compter les répétitions. Vous pouvez ajouter manuellement le mouvement que vous effectuez dans l’application Zepp, mais vous ne pouvez pas ajouter votre propre mouvement personnalisé s’il n’existe pas déjà.

J’ai également eu quelques problèmes avec le suivi de la piscine avec cet appareil – il avait du mal à compter mes tours, et en tant que tel, la distance que j’ai parcourue était complètement imprécise, et mon temps moyen au tour était presque le double de mon rythme réel.

J’ai contacté Amazfit pour savoir pourquoi cette fonctionnalité ne fonctionne pas comme prévu, et l’équipe produit déclare qu’elle travaille actuellement sur un correctif qui, selon elle, sera déployé à un moment donné en octobre. Mais au moment de la rédaction, cela ne fonctionne pas correctement.

Le suivi du sommeil sur l’appareil semblait en grande partie précis – il reconnaissait le moment où je m’étais réveillé au milieu de la nuit, puis je me suis rendormi, et l’heure du réveil était suivie de l’heure sur mon téléphone. La surveillance de la fréquence cardiaque et les niveaux de SpO2 (oxygène dans le sang) semblaient également corrects et conformes à ce que j’ai enregistré sur un autre appareil portable.

Vous pouvez utiliser le bouton “Mesure en un clic” pour lire votre fréquence cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang, votre stress et votre respiration par minute en une seule fois – cela peut prendre jusqu’à 45 secondes.

La montre a une détection automatique pour huit autres entraînements : course sur tapis roulant, course en plein air, entraînement elliptique, cyclisme en plein air, marche en salle, rameur, natation en piscine et marche en plein air.

Vous pouvez régler la sensibilité de cette fonction sur élevée, standard ou faible. L’avoir sur le réglage le plus élevé est un peu trop à mon goût – je m’en tiendrai à l’option standard.

Toutes les données enregistrées sur le GTR 4 peuvent être consultées sur l’application Zepp, disponible sur iOS et Android. Cela comprend des ventilations détaillées de vos entraînements, votre nombre de pas, votre score de sommeil et toutes les mesures de santé que vous avez prises.

La disposition des données est assez claire, mais il n’y a pas de liens vers des pages de santé accréditées comme ce que vous trouverez sur des rivaux tels que Withings. Il existe de nombreuses options de personnalisation, à la fois pour les capacités de suivi et les notifications de la montre, et pour la conception globale de la montre – avec de nombreux visages gratuits disponibles en téléchargement.

Il y a des incohérences avec la grammaire et l’orthographe dans l’application. Par exemple, lorsque vous enregistrez un mouvement spécifique dans la section des exercices basés sur la force, certains mots sont en majuscules et d’autres non. Amazfit doit s’assurer que sa copie est plus propre et plus conviviale.

Vie de la batterie

Les produits GT d’Amazfit excellent toujours en ce qui concerne la durée de vie de la batterie, et le GTR 4 ne fait pas exception. J’ai utilisé le GTR 4 pendant un peu moins d’une semaine avant qu’il ne tombe à plat, et cela commençait à 65% en utilisant plusieurs modes d’entraînement, avec une surveillance continue de la fréquence cardiaque, un suivi de mon sommeil et plus encore.

La société affirme que ce tracker peut durer jusqu’à 14 jours avec une utilisation typique, et jusqu’à sept jours s’il est fortement utilisé. Cela peut être prolongé jusqu’à 50 jours si vous l’utilisez simplement comme une horloge. Si vous manquez de batterie, vous pouvez activer les modes d’économie d’énergie, ce qui devrait vous faire gagner beaucoup plus de temps.

Amazfit comprend un chargeur magnétique dans la boîte, qui le fait passer de plat à plein en environ 1 heure et 45 minutes. C’est plus rapide que certains des anciens modèles que j’ai testés, et impressionnant compte tenu de la longue durée de vie de la batterie.

Prix ​​et disponibilité

L’Amazfit GTR 4 sera mis en vente le 23 septembre 2022 au Royaume-Uni, et il est maintenant disponible aux États-Unis. La montre est au prix de 199,99 $ / 199,99 £ et est disponible à la fois chez Amazfit et Amazone aux États-Unis, et Amazone au Royaume-Uni.

Bien que ce soit moins cher que ce que vous trouverez pour les principales montres intelligentes d’Apple, il y a quelques défauts avec ce produit. Le logiciel de suivi ne semble pas tout à fait précis et le manque d’intégration de Google sera dissuasif pour certains.

Pour un prix similaire, nous recommandons la Galaxy Watch 4, dont le prix a baissé depuis son lancement. Vous pouvez trouver d’autres options dans notre liste des meilleures montres connectées.

Verdict

Les montres Amazfit offrent généralement beaucoup pour le prix, et bien que le GTR 4 ait de nouvelles fonctionnalités par rapport à la dernière génération, il a quelques ratés dans ses capacités de suivi. Le manque de prise en charge d’applications tierces rend également les autres options beaucoup plus attrayantes.

La montre a une bonne autonomie et est agréable à porter au quotidien. Cependant, il existe des appareils portables plus compétitifs avec une meilleure précision.

