Amazfit GTR 4 et GTS 4 deviennent officiels avec les écrans AMOLED, la détection des chutes et les appels Bluetooth

Les Amazfit GTR 4 et GTS 4 que nous avons divulgués le mois dernier avec leurs spécifications et leurs images ont été officiellement dévoilées par Amazfit avec leurs détails de prix et de disponibilité. Ces montres intelligentes partagent la plupart de leurs caractéristiques, mais ont des conceptions, des dimensions et un poids différents. Ils ont également différents écrans et batteries.

L’Amazfit GTR 4 a un design circulaire et arbore un écran tactile couleur AMOLED toujours allumé de 1,43″ d’une résolution de 466 x 466 pixels protégé par du verre trempé. Il est recouvert d’un revêtement anti-empreintes digitales et entouré d’une lunette anti-reflets.

Le GTS 4, quant à lui, est doté d’un design rectangulaire et d’un écran tactile couleur AMOLED toujours allumé de 1,75″ avec une résolution de 390 x 450 pixels. L’écran du GTS 4 est également recouvert de verre trempé et d’un revêtement anti-empreintes digitales, mais il ne vient pas avec une lunette anti-éblouissement.En outre, le GTS 4 prend en charge plus de 150 cadrans de montre tandis que le GTR 4 est livré avec plus de 200 cadrans de montre.

Les deux montres ont un cadre central en alliage d’aluminium, avec la coque inférieure en polycarbonate pulvérisé à haute brillance. Cependant, à 34 g, le GTR 4 est plus lourd que le GTS 4 de sept grammes.

C’est en partie parce que le GTR 4 contient une batterie de 475 mAh tandis que le GTS 4 a une cellule de 300 mAh sous le capot. Différentes tailles de cellules se traduisent également par une batterie de secours différente.

Le GTR 4 peut durer jusqu’à 14 jours dans un scénario d’utilisation typique avec une charge complète, tandis que le GTS 4 peut fournir huit jours d’autonomie. Ces chiffres se résument à sept jours et quatre jours, respectivement, dans un scénario d’utilisation intensive. Et si vous utilisez le mode GPS de précision, le GTR 4 peut offrir jusqu’à 25 heures d’autonomie tandis que le GTS 4 durera jusqu’à 16 heures. Cela dit, les deux montres intelligentes peuvent se recharger complètement en environ deux heures.

Les dimensions des GTR 4 et GTS 4 étant différentes, leurs bracelets sont également différents. Le premier est livré avec des sangles de 22 mm tandis que le second est livré avec des sangles de 20 mm. Les sangles du GTS 4 ont deux versions – Fluoroélastomère et Nylon. Les bracelets du GTR 4 ont une troisième option – le cuir.











Amazfit GTR 4

Assez avec les différences entre la GTS 4 et la GTR 4. Parlons des fonctionnalités partagées par les deux montres. Les GTS 4 et GTR 4 exécutent Zepp OS 2.0 et sont livrés avec les nombreuses fonctionnalités habituelles de santé et de remise en forme, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la mesure du niveau d’oxygène dans le sang. Ils peuvent également mesurer votre niveau de stress et prendre en charge le suivi du cycle menstruel des femmes.

Les GTR 4 et GTS 4 prennent en charge plus de 150 modes sportifs intérieurs et extérieurs, y compris la natation, car les deux ont une résistance à l’eau de 5 ATM. Ils peuvent également détecter automatiquement huit mouvements sportifs tout en prenant en charge la détection des chutes. Bien que cette fonctionnalité sera ajoutée ultérieurement via une mise à jour OTA.

Le reste des fonctionnalités remarquables du GTR 4 et du GTS 4 incluent le stockage de musique hors ligne, l’antenne GPS bi-bande à polarisation circulaire et l’importation d’itinéraire, qui permet aux utilisateurs d’importer un fichier d’itinéraire sur la montre et de le parcourir en temps réel. Bien que ce soit aussi quelque chose qui sera ajouté plus tard via un OTA.

Les montres prennent également en charge un écosystème de mini-applications et sont livrées avec un assistant vocal hors ligne ainsi qu’Alexa. Vous bénéficiez également d’appels téléphoniques Bluetooth sur les deux montres intelligentes et les jeux sont également pris en charge.













Amazfit GTS 4

Les Amazfit GTR 4 et GTS 4 fonctionnent avec les appareils Android (7.0 et supérieur) et iOS (12.0 et supérieur) et disposent d’une connectivité Bluetooth 5.0, BLE et WLAN 2,4 GHz.

Les GTR 4 et GTS 4 sont au prix de 200 $ et sont disponibles à l’achat aux États-Unis sur le site officiel d’Amazfit. Le GTR 4 est disponible dans les couleurs Superseed Black (bracelet en élastomère fluoré), Vintage Brown Leather (bracelet en cuir) et Racetrack Grey (bracelet en nylon), tandis que le GTS 4 est proposé dans les couleurs Infinite Black, Autumn Brown, Rosebud Pink et Misty White.

Le modèle Autumn Brown du GTS 4 est livré avec des sangles en nylon tandis que le reste est livré avec des sangles en élastomère fluoré.

