Les smartwatches Amazfit GTR 2e et Amazfit GTS 2e ont fait leurs débuts en Inde, des semaines après la présentation des appareils lors de l’événement CES 2021. Initialement dévoilés en Chine en décembre 2020, les deux appareils offrent des fonctionnalités similaires à l’exception d’une différence majeure dans la durée de vie de la batterie et la forme du cadran. Les caractéristiques notables des modèles Amazfit GTR 2e et GTS 2e incluent l’affichage permanent, le système d’évaluation de la santé PAI et la résistance à l’eau 5ATM. Les deux modèles de smartwatch sont également disponibles en trois options de couleur.

Notamment, le prix des montres intelligentes Amazfit GTR 2e et Amazfit GTS 2e en Inde est fixé à 9 999 Rs chacun. L’Amazfit GTR 2e est disponible dans les options de couleur Obsidian Black, Slate Grey et Matcha Green, tandis que le GTS 2e est disponible dans les variantes de couleur Urban Grey, Desert Gold et Midnight Black via le site Web d’Amazfit. De plus, l’Amazfit GTR2e est vendu au détail sur Amazon et l’Amazfit GTS 2e est également disponible via Flipkart. Les deux plates-formes proposent des offres de vente limitées dans le cadre des célébrations de la fête de la République en Inde.

En termes de spécifications, l’Amazfit GTR 2e arbore un écran AMOLED rond de 1,39 pouce avec une résolution de 454×454 pixels et une prise en charge permanente des fonctionnalités. Le panneau d’affichage a également un verre trempé sur le dessus avec un revêtement sous vide anti-empreintes digitales. Il pèse 32 grammes sans la sangle et peut durer jusqu’à 24 jours avec une seule charge (utilisation typique). La montre intelligente dispose de 90 modes sportifs avec plus de 50 cadrans de montre et peut en outre surveiller les niveaux de stress et la fréquence cardiaque continue. De plus, il est compatible avec les appareils iOS et Android, et les utilisateurs peuvent gérer le tracker de fitness via l’application Zepp.

D’autre part, l’Amazfit GTS 2e dispose d’un écran AMOLED de forme carrée de 1,65 pouces avec des lunettes minces et 348×442 pixels. Les fonctionnalités notables de la montre intelligente incluent la fonctionnalité permanente, la fréquence cardiaque, la surveillance de l’oxygène dans le sang et du sommeil, et 90 modes sportifs avec plus de 50 cadrans. Il offre une autonomie de 14 jours par charge (utilisation typique) et est livré avec une résistance à l’eau de 5 ATM. La smartwatch pèse 25 grammes sans le bracelet.

Les smartwatches Amazfit GTR 2e et Amazfit GTS 2e sont livrées avec un système d’évaluation de la santé PAI et des fonctions de commande vocale. Les utilisateurs peuvent également recevoir les notifications de leur application téléphonique ou contrôler la musique via le ou les appareils.