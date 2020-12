L’Amazfit GTR 2 annoncé en septembre sera lancé en Inde le 17 décembre, mais il est déjà en précommande dans le pays via le site officiel d’Amazfit. Et si vous en pré-réservez un, vous obtiendrez une sangle remplaçable supplémentaire gratuitement avec votre achat.

La période de pré-réservation se termine le 17 décembre, et après cela, le GTR 2 sera mis en vente en Inde via Flipkart et le site local d’Amazfit. La montre intelligente est disponible en éditions Sport et Classique, au prix de 12 999 INR (175 $ / 145 €) et 13 499 INR (185 $ / 150 €), respectivement.

L’Amazfit GTR 2 dispose d’un écran AMOLED couleur de 1,39 « et est livré avec un capteur de fréquence cardiaque et un capteur SpO2 pour la mesure du niveau d’oxygène dans le sang. Il peut également suivre votre sommeil et surveiller les niveaux de stress.









Amazfit GTR 2 Édition Sport

Le GTR 2 est étanche jusqu’à 50 mètres et prend en charge 12 modes sportifs. Il dispose également d’un microphone à bord pour vous permettre de répondre aux appels et est livré avec Alexa et GPS intégrés.

La smartwatch contient une batterie de 471 mAh, qui est censée fournir jusqu’à 14 jours d’autonomie dans un scénario d’utilisation typique. Vous pouvez lire notre revue Amazfit GTR 2 pour tout savoir à ce sujet.









Amazfit GTR 2 édition classique

Amazfit a également déclaré qu’il apporterait les GTS 2 et GTS 2 mini en Inde ce mois-ci après le 17 décembre, mais on ne sait pas encore leurs prix.