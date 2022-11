Amazfit Falcon lancé en Inde, les ventes commencent le 3 décembre

L’Amazfit Falcon dévoilé le mois dernier a fait ses débuts aujourd’hui en Inde. Il est au prix de 44 999 INR (555 $ / 535 €) et est disponible dans une seule couleur Supersonic Black. Il sera vendu sur le site Web indien officiel d’Amazfit à partir du 3 décembre, les précommandes commençant le 1er décembre. gratuitement.

L’Amazfit Falcon est une montre intelligente robuste et haut de gamme dotée d’un design unibody en titane TC4 de qualité aéronautique. Il a également passé les 15 tests de qualité militaire pour obtenir la certification MIL-STD 810G. De plus, le Falcon est étanche jusqu’à 200 mètres – une première pour les smartwatches Amazfit.









Faucon Amazfit

L’Amazfit Falcon exécute Zepp OS et contient un écran tactile AMOLED toujours allumé de 1,28″ d’une résolution de 416 x 416 pixels. L’écran est recouvert d’un verre en cristal de saphir ayant une dureté Mohs de 9/10.

La smartwatch robuste est livrée avec les nombreuses fonctionnalités habituelles de santé et de remise en forme, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang et le suivi du sommeil. Il prend également en charge six systèmes de positionnement par satellite et un GPS bi-bande (L1 et L5) pour un suivi précis de l’itinéraire et une puissance de signal constante.

L’Amazfit Falcon dispose d’une batterie de 500 mAh sous le capot, annoncée pour offrir jusqu’à deux semaines d’endurance dans un scénario d’utilisation typique. Vous pouvez lire notre couverture d’annonce Amazfit Falcon ici pour en savoir plus à ce sujet.