Amazfit Falcon devient officiel avec un design en titane, un GPS bi-bande et une résistance à l’eau de 20 ATM

L’Amazfit Falcon que nous avons divulgué en mai a été officiellement dévoilé par Amazfit avec ses détails de prix et de disponibilité. Il s’agit d’une montre intelligente robuste de qualité supérieure avec une conception unibody en titane TC4 de qualité aéronautique, qui, selon Amazfit, “représente l’équilibre ultime entre résistance et classe”. Le Falcon est résistant à la corrosion et ses quatre touches de commande sont également en titane.









Faucon Amazfit

Non seulement cela, le Falcon a passé les 15 tests de qualité militaire pour obtenir la certification MIL-STD 810G, et il a également une résistance à l’eau de 20 ATM (jusqu’à 200 mètres), ce qui est une première pour les montres intelligentes Amazfit.









L’Amazfit Falcon est une montre intelligente robuste et haut de gamme dotée d’un design monocoque en titane

L’Amazfit Falcon exécute Zepp OS et arbore un écran tactile AMOLED toujours allumé de 1,28″ d’une résolution de 416 x 416 pixels. Il a une densité de pixels de 326 ppi et une luminosité allant jusqu’à 1 000 nits. L’écran est recouvert d’un verre en cristal de saphir avec un Mohs indice de dureté de 9/10, le plaçant juste en dessous du diamant sur l’échelle de dureté.Il possède également un revêtement anti-empreintes digitales pour éviter les taches.

Un autre point fort de l’Amazfit Falcon est la prise en charge de six systèmes de positionnement par satellite et du GPS bi-bande (L1 et L5) pour un suivi précis et une puissance de signal constante, même dans les zones denses. Il prend également en charge le suivi GPS en temps réel de votre mouvement et affiche la ligne droite la plus courte jusqu’au début de votre voyage lorsque vous êtes pressé.

L’Amazfit Falcon est livré avec la multitude habituelle de fonctionnalités de santé et de forme physique, y compris la surveillance de la fréquence cardiaque, la mesure du niveau d’oxygène dans le sang, le suivi du sommeil et la mesure du stress. De plus, il prend en charge plus de 150 modes sportifs intérieurs et extérieurs et dispose d’une reconnaissance automatique pour huit d’entre eux, y compris la natation en piscine.

Amazfit vous permet de garder l’écran du Falcon éveillé pour afficher les données sportives afin que vous puissiez facilement les vérifier pendant une séance d’entraînement. Il vous permet également de connecter la smartwatch à des appareils d’entraînement professionnels tels que des ceintures de fréquence cardiaque et des compteurs de puissance de vélo via Bluetooth si vous souhaitez adopter une approche plus professionnelle de votre entraînement.

En parlant de cela, l’Amazfit Falcon est livré avec un coach Zepp alimenté par l’IA qui offre des conseils personnalisés aux utilisateurs pour les aider à s’entraîner et à récupérer de manière plus scientifique. La smartwatch peut également synchroniser les données avec des applications de fitness tierces, notamment Google Fit, Apple Health, Relive, Strava et l’application Running d’Adidas.

Le Falcon est alimenté par une batterie d’une capacité nominale de 500 mAh. Il est annoncé qu’il offre jusqu’à deux semaines d’endurance dans un scénario d’utilisation typique et prend deux heures pour se recharger avec le chargeur à 5 broches fourni.

Le Falcon prend en charge la connectivité WLAN 2,4 GHz et Bluetooth 5.0 BLE et fonctionne avec les appareils Android (7.0 et supérieur) et iOS (12.0 et supérieur). La smartwatch pèse 64 g et ses bracelets de 22 mm de large avec boucle ardillon en titane sont en silicone liquide.

L’Amazfit Falcon est au prix de 500 $ aux États-Unis et de 500 € au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Il peut être acheté via les magasins Amazfit et Amazon dans ces pays, et Amazfit indique qu’il sera bientôt disponible au Brésil, au Mexique et sur d’autres marchés via AliExpress.

Source 1, Source 2