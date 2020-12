Amazfit a annoncé ses nouvelles montres intelligentes phares GTS 2 et GTR 2 lors d’un événement en Chine il y a trois mois, et à peine quatre semaines plus tard, les appareils portables ont échappé au marché intérieur, se dirigeant vers les États-Unis et le Royaume-Uni.

La société a cependant des projets encore plus importants pour sa gamme GT 2 et a maintenant confirmé qu’elle introduirait «plus de produits GTS 2 et GTR 2» pendant le CES 2021.

Les appareils que nous nous attendons à voir sont les GTS 2e et GTR 2e – les versions moins chères privées de Wi-Fi qui ont déjà fait leurs débuts en Chine. Ils partagent l’apparence physique avec leurs frères et sœurs vanille, mais en raison des options de connectivité limitées, la durée de vie de la batterie est considérablement prolongée.

Un autre appareil portable que nous espérons voir est l’Amazfit GTS 2 mini – c’est une variante plus petite du GTS 2 et se vend déjà en Inde; cependant, les marchés occidentaux ne l’ont pas encore, et ce serait formidable de voir un plus grand portefeuille Amazfit à travers le monde.

Zepp, une autre marque de vêtements sous l’égide de Huami fera également ses débuts au CES 2021, où elle présentera «sa vision ambitieuse et les derniers ajouts à sa série de smartwatch». Le Zepp Z se vend déjà aux États-Unis, mais nous verrons le Zepp E Square et le Zepp E Circle faire leur apparition.

Le Consumer Electronics Show (CES) a généralement lieu à Las Vegas, aux États-Unis, mais cette fois, il est prévu entre le 11 et le 14 janvier de se dérouler en ligne sans présence en personne.