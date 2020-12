Amazfit a organisé un événement aujourd’hui en Chine où deux dispositifs portables ont été introduits – l’Amazfit Pop Pro et l’Amazfit GTS 2 mini. Les appareils sont une variante des déjà connus Amazfit Pop et Amazfit GTS 2 avec quelques différences clés, permettant à Huami de les positionner dans différentes catégories de prix.

Pour la plupart, l’Amazfit Pop Pro est identique à son frère non-Pro qui se vend en Inde sous le nom d’Amazfit Bip U. Nous recherchons un écran LCD carré de 1,43 ”, Bluetooth 5, 5ATM, 60 modes sportifs, etc. La batterie est de 225 mAh et l’entreprise promet une autonomie de 9 jours sur une seule charge.

Ce qui distingue le Pro, c’est son propre GPS – l’Amazfit Pop classique reposait sur le GPS du téléphone connecté, ce qui signifie qu’il ne suivait pas correctement les entraînements de course et de cyclisme si votre téléphone n’était pas également avec vous.

Le module supplémentaire fait passer le prix de CNY349 à CNY399 (60 $). Les ventes devraient débuter le 10 décembre lorsque l’Amazfit Pop Pro apparaîtra chez les principaux détaillants chinois en noir, vert et rose.

L’Amazfit GTS 2 mini n’apporte pas de nouvelles fonctionnalités – il fait exactement la même chose que l’Amazfit GTS 2. La différence réside dans la taille et la capacité de la batterie. Au lieu de 1,65 « AMOLED, nous avons maintenant un écran de 1,55 ». La cellule d’alimentation est de 220 mAh, mais étant donné l’écran plus petit et la consommation d’énergie moindre, le GTS 2 mini conservera les chiffres d’endurance du mode montre de base de 7 jours, d’utilisation régulière de 14 jours et de 21 jours.

La réduction de la taille de l’écran de 0,1 ”a permis à Amazfit de proposer le mini portable pour CNY300 moins cher que l’appareil ordinaire. Le prix est de 699 CNY et le GTS 2 mini est déjà en vente sur le site Web de la marque dans les couleurs rose, vert ou noir.

Source (en chinois) | Via