Amazfit Cheetah et Cheetah Pro annoncés pour les coureurs avec couronne classique et GPS bi-bande

Amazfit a annoncé la nouvelle série Cheetah dans sa gamme Performance. Il est destiné aux coureurs et les premières montres intelligentes lancées par Amazfit dans le cadre de la série Cheetah s’appellent Cheetah et Cheetah Pro.

Amazfit Guépard Pro

Parlons d’abord de l’Amazfit Cheetah Pro. Il est annoncé comme « une montre haut de gamme pour les coureurs d’élite qui souhaitent optimiser leurs performances » et contient un écran AMOLED Always-On de 1,45″ d’une résolution de 480 x 480 pixels. Il est protégé par Gorilla Glass 3 et a une luminosité maximale de 1 000 nits pour assurer le sur – Les informations à l’écran sont lisibles en plein soleil. L’écran prend également en charge plus de 100 cadrans de montre.

La lunette de l’Amazfit Cheetah Pro est en alliage de titane pour un look haut de gamme et professionnel, tandis que le cadre central est en polymère renforcé de fibres pour garder la montre légère. Le Cheetah Pro utilise une sangle en nylon anti-transpiration de 22 mm de large et d’une longueur réglable de 150 à 220 mm.

Le Cheetah Pro est doté d’un bouton réactif et d’une couronne pratique sur son côté droit, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler plus facilement la montre, même pendant une course intense. Et puisque le Cheetah Pro est destiné aux coureurs, il est livré avec un Zepp Coach alimenté par l’IA pour fournir des plans de course personnalisés adaptés aux objectifs de l’utilisateur, qui s’ajusteront de semaine en semaine en fonction des performances et de la condition de l’utilisateur. Il peut également fournir des conseils scientifiques aux utilisateurs pour les aider à comprendre leurs progrès.

Dans certains pays, le Zepp Coach sera livré avec un chatbot AI Chat pour une courte démonstration avant de devenir un service par abonnement. Il utilise l’IA générative et le grand modèle de langage appliqué (LLM) pour reconnaître les descriptions en langage naturel de l’utilisateur via des commandes vocales ou tapées afin de fournir des réponses faciles à comprendre à leurs questions liées au sport. Amazfit dit: « C’est comme être dans une séance de coaching en tête-à-tête avec un véritable entraîneur personnel humain. »

Les autres fonctionnalités destinées aux coureurs incluent Virtual Pacer, Race Achievement Prediction et Track Run Mode. Virtual Pacer vous permet de définir un objectif de rythme AI, et une fois que vous avez quelques courses à votre actif, vous pouvez utiliser Race Achievement Prediction pour voir comment vous vous comporteriez le jour de la course.

Le mode Track Run, d’autre part, fournit des données de temps, de distance et de rythme pour chaque tour, et si nécessaire, l’algorithme du Cheetah Pro peut corriger votre trajectoire et votre distance pour garantir que vos données de performance dans l’application Zepp correspondent à la voie sélectionnée.

Amazfit fait également la publicité de sa technologie GPS MaxTrack pour les coureurs. Il utilise une antenne GPS bi-bande (L1 et L5) pour capter près de 100 % des signaux satellites et réduit les interférences multi-trajets causées par les grands bâtiments et les arbres pour fournir un positionnement plus précis. Le Cheetah Pro prend également en charge six systèmes de positionnement par satellite pour une couverture fiable.

Les utilisateurs de Cheetah Pro peuvent utiliser cette technologie GPS en important un fichier d’itinéraire depuis l’application Zepp et une carte hors ligne en couleur de leur zone d’activité prévue pour une navigation précise pendant une course.

L’Amazfit Cheetah Pro est également livré avec l’ensemble habituel de fonctionnalités de santé et de remise en forme, notamment le suivi du sommeil, la surveillance du stress, la surveillance du niveau d’oxygène dans le sang et le suivi de la fréquence cardiaque. La smartwatch peut être connectée à des ceintures de fréquence cardiaque via Bluetooth pour un suivi encore plus précis de la fréquence cardiaque. Il prend également en charge plus de 150 modes sportifs intérieurs et extérieurs et peut détecter automatiquement 25 exercices de force.

Le reste des points forts de l’Amazfit Cheetah Pro comprend la lecture de musique hors ligne, Amazon Alexa, l’assistant vocal hors ligne et la prise en charge des appels téléphoniques Bluetooth. La smartwatch dispose d’un microphone et d’un haut-parleur, exécute Zepp OS 2.0 avec prise en charge de plus de 100 applications et prend en charge la connectivité WLAN 2,4 GHz et Bluetooth 5.3.

L’Amazfit Cheetah Pro contient une batterie de 440 mAh annoncée pour prendre deux heures pour une charge complète. Il peut durer jusqu’à 14 jours dans un scénario d’utilisation typique et jusqu’à 7 jours en cas d’utilisation intensive. Le Cheetah Pro a une résistance à l’eau de 5 ATM et pèse 43 g avec la sangle (34 g sans elle).

Guépard Amazfit

L’Amazfit Cheetah est disponible en deux versions – ronde et carrée. Nous n’avons que des détails sur le premier, appelé Amazfit Cheetah (rond), alors concentrons-nous là-dessus.

L’Amazfit Cheetah (ronde) est annoncée comme « une montre pratique pour les athlètes en herbe qui souhaitent s’entraîner plus efficacement » et partage la plupart des spécifications et fonctionnalités avec le modèle Pro, avec la différence la plus notable dans la taille de l’écran et le département de conception.

L’Amazfit Cheetah (rond) arbore un écran plus petit de 1,39″ d’une résolution de 454 x 454 pixels, et sa lunette est en polymère renforcé de fibres au lieu d’un alliage de titane. Il utilise également un bracelet en silicone liquide, ce qui porte le poids de la smartwatch à 47 g. Sans le bracelet, il pèse 32g.

De plus, l’Amazfit Cheetah (rond) n’est pas livré avec un microphone ou un haut-parleur, et ne prend pas non plus en charge les appels téléphoniques Bluetooth. Il n’a pas non plus de connectivité Wi-Fi.









Amazfit Cheetah (rond) • Amazfit Cheetah Pro

L’Amazfit Cheetah (rond) est disponible en couleur Speedster Grey et le Cheetah Pro est disponible en couleur Run Track Black. Le Cheetah (rond) est au prix de 230 $ (210 €/18 840 INR), tandis que le Cheetah Pro coûte 300 $ (273 €/24 580 INR) aux États-Unis. Vous pouvez l’acheter sur le site officiel d’Amazon, d’AliExpress et d’Amazfit, qui propose gratuitement une paire d’Amazfit PowerBuds.

Source 1, Source 2