Amazfit célèbre la Journée mondiale de l’océan avec T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale)

Amazfit a lancé l’année dernière la montre intelligente robuste T-Rex 2 en quatre couleurs – Ember Black, Astro Black & Gold, Wild Green et Desert Khaki. Ceux-ci sont rejoints par un modèle de couleur bleue appelé Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale).

Amazfit a lancé le T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale) pour célébrer et honorer la Journée mondiale de l’océan. La marque souhaite également approfondir sa démarche de développement durable avec cette édition spéciale du T-Rex 2, car elle fera un don de 10 $ pour chaque T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale) acheté à Coral Guardian pour soutenir son projet de restauration des coraux dans la zone de protection marine de Hatamin. en Indonésie. Les clients recevront un certificat les remerciant pour leur contribution au projet et des photographies du corail restauré après sa reprise de vie.

Amazfit dit que le T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale) est « inspiré par la beauté du monde naturel et l’esprit des anciens explorateurs qui ont bravé les sept mers », avec son design reflétant la force de l’océan.

L’Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale) est doté d’un bracelet en silicone réutilisé, qui a l’air cool. Et puisque l’édition spéciale est créée en mettant l’accent sur la durabilité, elle est disponible dans des matériaux 100 % respectueux de l’environnement, y compris du plastique biodégradable qui ne représente que 6 % de l’ensemble de l’emballage, de l’encre non minérale biodégradable et de l’aluminium électrodégradable biodégradable qui est utilisé à chaud. processus d’estampage.

L’emballage de l’Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale) est également différent des modèles réguliers puisqu’il est disponible en bleu.

Cela dit, la différence entre l’Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale) et les versions standard n’est que cosmétique puisque la première partage toutes les spécifications et fonctionnalités avec les modèles réguliers. Vous pouvez lire notre couverture du lancement du T-Rex 2 ici pour en savoir plus.

La différence esthétique s’accompagne cependant d’un prix plus élevé, puisque l’Amazfit T-Rex 2 Ocean Blue (édition spéciale) est au prix de 229,99 $ (18 960 INR) aux États-Unis et de 229,90 € (20 430 INR) en Europe, tandis que le modèle standard la version est actuellement vendue pour 189,99 $ (INR15 660).

L’édition spéciale T-Rex 2 est en précommande aux États-Unis et en Europe via le site officiel d’Amazfit, avec des livraisons à partir du 15 juin.

