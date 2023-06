Amazfit Band 7 Review: Super tracker

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Bon choix de fonctionnalités

Résistance à l’eau 5 ATM

120 modes de suivi sportif

Suivi du cœur, de la SpO2, du stress et du sommeil Les inconvénients Pas de luminosité automatique

Pas de NFC

Le logiciel a besoin d’être peaufiné Notre avis Si vous envisagez de devenir plus actif et que vous voulez un groupe intelligent qui peut vous aider à suivre vos efforts, alors l’Amazfit Band 7 est un excellent appareil à un prix très raisonnable.

Le marché des trackers d’activité budgétaire s’est un peu réchauffé au cours des dernières années, avec des entrées comme le Xiaomi Band 7 et le Huawei Band 7 prouvant qu’il faut être très bon pour avoir un aperçu, et apparemment n’avoir aucune idée originale quand il s’agit de nommer les appareils.

Le nouvel Amazfit Band 7 essaie de se frayer un chemin vers l’avant du peloton, alors je l’ai mis à l’épreuve pour voir s’il vaut votre argent.

Concevoir et construire

Confortable et léger

Résistance à l’eau 5 ATM

Couleurs de bracelet de rechange disponibles

Amazfit suit l’esthétique de conception actuelle que nous avons vue sur la plupart des autres groupes de ce type récemment. Il y a l’unité rectangulaire principale qui est maintenue dans un bracelet en silicone tout-en-un de 16 mm qui peut être remplacé en sortant simplement le tracker et en le pressant dans un nouveau bracelet. Amazfit vend d’autres couleurs sur son site pour environ 10 $ / 10 £, donc si vous voulez donner un coup de jeune au Band 7 plus tard, cela ne vous fera pas trop reculer.

Martyn Casserly

Le tracker lui-même dispose d’un écran AMOLED de 1,47 pouces occupant presque la totalité de l’avant, avec l’arrière abritant le capteur biométrique BioTracker 3.0 PPG et des points de charge magnétiques.

Vous ne trouverez aucun bouton, car le Band 7 est contrôlé uniquement par l’écran tactile, et l’absence de haut-parleur signifie que vous n’interagirez pas trop par commandes vocales. Mais ce manque de points d’entrée signifie qu’Amazfit est capable d’évaluer la résistance à l’eau à 5 ATM et vous permet de l’utiliser dans une piscine pour suivre vos efforts.

Vous pouvez toujours contrôler les casques sans fil via la connexion Bluetooth 5.2, mais il n’y a pas de GPS intégré, vous devrez donc avoir votre téléphone avec vous pour que l’Amazfit Band 7 puisse se superposer pendant les entraînements en plein air. Il n’y a pas non plus de NFC pour les paiements, mais il faut s’y attendre à ce prix.

Martyn Casserly

Cela peut sembler être pointilleux, il convient donc de noter que pour environ 50 $ / 50 £, vous obtenez une quantité impressionnante de fonctionnalités, présentées dans un joli design. C’est aussi un appareil léger, pesant 28 g (y compris le bracelet) et semble discret au poignet grâce aux dimensions de 42,3 x 24,36 x 12,2 mm.

Un gémissement concerne la sangle, car il peut être un peu fastidieux de la fixer dans le trou correspondant afin d’obtenir le mélange le plus satisfaisant d’étanchéité et de confort. Cela devrait probablement devenir plus facile avec le temps, à mesure que la sangle se desserre.

Afficher

Écran AMOLED de 1,47 pouces

Contrôle manuel de la luminosité

Fonction toujours disponible

À première vue, vous seriez pardonné de penser qu’il s’agit du Huawei Band 7, car le panneau rectangulaire de 1,47 pouces semble à peu près identique. Ce n’est pas une mauvaise chose cependant, car c’est une bonne taille pour les petits poignets.

C’est un panneau lumineux et coloré qui est généralement facile à lire, mais avec une mise en garde majeure. Amazfit n’a pas inclus de capteur de lumière ambiante dans la bande 7, vous devrez donc régler manuellement la luminosité, ce qui peut être pénible. L’écran est bien éclairé à l’intérieur, mais si vous oubliez de modifier la luminosité avant de sortir, il sera difficile de le faire facilement lorsque le soleil brille car vous ne pouvez rien voir à l’écran.

Martyn Casserly

Il y a une fonction toujours disponible pour afficher l’heure et la date lorsque l’écran est éteint, mais c’est aussi un peu hasardeux car il peut être très lumineux si vous oubliez d’ajuster les niveaux, et cela a un effet dramatique sur la batterie. vie.

Les réponses tactiles sont correctes, mais pas étonnantes. Il se peut que les petites cibles tactiles rendent difficile l’obtention d’un premier coup précis, ce qui rend alors le Band 7 insensible. Encore une fois, cela devrait changer avec le temps à mesure que vous vous habituez à l’endroit où l’écran a besoin du contact.

C’est bien, mais si vous bougez (par exemple en faisant du jogging) et que vous souhaitez modifier rapidement le volume de votre musique ou vérifier l’état de votre entraînement, il peut être difficile d’obtenir une réponse précise. C’est peut-être juste mes doigts de saucisse.

Pour parcourir les menus, sélectionner des options lorsque vous êtes raisonnablement sédentaire ou que vous interagissez généralement avec l’appareil, l’écran tactile est très performant. Amazfit dit que le panneau est protégé par du verre trempé plutôt que par du Gorilla Glass, donc bien qu’il doive faire face à vos activités quotidiennes, je ne recommanderais pas de le cogner sur des surfaces dures. Bien que ce ne soit généralement qu’un bon conseil avec des montres de toutes sortes.

Logiciels et fonctionnalités

Beaucoup de cadrans

Amazon Alexa intégré

Impossible de répondre aux messages

Comme mentionné, l’Amazfit Band 7 est une interface à écran tactile sans boutons matériels sur l’appareil. Les menus sont tous basés sur le balayage, avec des traits vers le bas sur l’écran d’accueil ouvrant le menu des paramètres. Glisser vers le haut vous permet de faire défiler les applications sur le groupe, la gauche est pour les notifications et la droite vous permet d’accéder aux données de vos applications préférées.

L’absence de bouton d’accueil rend cela un peu moins fluide qu’il ne devrait l’être, car vous devez revenir en arrière dans les menus plutôt que de revenir rapidement à l’écran principal. Ce n’est pas une rupture, mais j’aimerais voir Amazfit proposer une solution à cela dans la prochaine génération, car c’est vraiment maladroit du point de vue de la conception et de l’utilisateur.

Martyn Casserly

Un correctif dont on a désespérément besoin est la possibilité de répondre rapidement aux messages. Pour le moment, vous ne pouvez lire que les messages sur le Band 7, puis vous devez déterrer votre téléphone pour donner tout type de réponse. Certaines réponses prédéfinies que vous pourriez appuyer feraient une grande différence.

Le Band 7 est livré avec une belle gamme de mini-applications qui peuvent être liées à votre calendrier et vous avertir des rendez-vous à venir. Il existe une application météo, une application musicale générique qui fonctionne avec Spotify, Audible et d’autres services, ainsi que diverses minuteries et alarmes, ainsi que des rappels de tâches et la minuterie Pomodoro qui est idéale pour vous concentrer sur une tâche pendant des périodes de temps définies.

Amazon Alexa est intégré à l’Amazfit Band 7, vous pouvez donc vous connecter à votre compte Amazon et l’utiliser comme vous le feriez sur n’importe quel autre appareil alimenté par Alexa. Encore une fois, comme il n’y a pas de haut-parleur, vous devrez lire toutes les réponses renvoyées par l’assistant numérique.

À l’aide de l’application Zepp qui l’accompagne, vous pouvez également modifier le fonctionnement de l’Amazfit Band 7, le type de données qu’il affiche, et également modifier entièrement le cadran de la montre en sélectionnant parmi une gamme décente d’alternatives. Beaucoup sont gratuits, mais il existe également des versions payantes sur la boutique si vous souhaitez investir.

Certaines applications peuvent également être installées, mais vous ne trouverez pas les applications tierces auxquelles vous vous attendez. La plupart sont sur mesure pour Zepp ou de petits, plutôt aléatoires, qui effectuent des tâches très spécifiques – lancer de dés, n’importe qui ?

Martyn Casserly

Suivi de la santé et de la forme physique

120 modes de suivi sportif

Fréquence cardiaque, SpO2 et suivi du sommeil

Certains suivis peuvent être un peu capricieux

Amazfit a fait un excellent travail en remplissant le Band 7 de fonctionnalités utiles liées à la santé. Il existe 120 modes de suivi sportif, allant des standards comme la course et la marche, jusqu’à l’équitation et, bizarrement, le jeu d’échecs.

La plupart devront être démarrés manuellement, seules les activités de course, de marche, d’elliptique et de rameur étant automatiquement détectées si vous activez la fonction dans le menu des paramètres.

Martyn Casserly

Le suivi est solide, avec des étapes correspondant aux mêmes chiffres que ceux que j’obtiens habituellement sur des appareils de suivi plus chers comme l’Apple Watch.

Vous pouvez activer la surveillance de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, avec des alertes si elle chute trop bas ou devient trop élevée, la saturation en oxygène du sang (SpO2) et les niveaux de stress. J’ai trouvé le suivi cardiaque cohérent, mais généralement un peu plus élevé que sur d’autres appareils. C’est bien, car la cohérence a permis de savoir plus ou moins où j’en étais.

C’est vrai pour une grande partie du suivi sur cet appareil. À 50 $ / 50 £, je pense qu’il s’adresse davantage aux personnes qui cherchent à devenir actives et à garder un œil sur leurs progrès au fil du temps, plutôt qu’aux coureurs invétérés ou aux lapins de gym qui veulent des données super précises. Si vous traitez l’Amazfit Band 7 comme l’ancien, c’est une excellente solution.

Disposer d’un appareil qui surveille vos efforts quotidiens, compile les données sur l’application Zepp où vous pouvez consulter les tendances et les modèles, ainsi que le système d’intelligence d’activité de la personne (PAI) qui vous aide à vous motiver en vous récompensant avec des points pour diverses activités physiques, est un excellent package complet. Il y a même un rythmeur virtuel qui vous encouragera à améliorer vos temps de course, il y a donc essentiellement un entraîneur intégré à l’appareil.

Martyn Casserly

Le suivi du sommeil est une autre mesure mesurée, même si c’était un peu hasardeux car le Band 7 pensait souvent que je dormais quand je ne l’étais pas. Pour être juste, j’ai trouvé que c’était le cas sur des bandes intelligentes beaucoup plus chères, donc je n’accumulerai aucun point pour mon style de vie paresseux. Encore une fois, si vous voulez une bonne idée générale de vos habitudes de sommeil, le Band 7 fait le travail.

Autonomie et charge de la batterie

Longue durée de vie de la batterie

Fortement réduit par l’affichage permanent

Chargeur propriétaire

En raison de sa petite taille et de sa petite sélection d’applications, Amazfit affirme que vous pouvez obtenir 18 jours d’utilisation du Band 7 à partir d’une seule charge. Je dirais que quelques semaines sont plus proches de mon expérience, mais cela est considérablement réduit si vous activez la surveillance constante de la santé et l’affichage permanent.

Avec ce dernier activé et moi oubliant de changer régulièrement la luminosité de l’écran, le Band 7 a à peine duré quatre jours. Maintenant, comparé à mon ancienne Apple Watch Series 6, c’est toujours génial, mais pour atteindre ces chiffres vantés fournis par Amazift, vous devrez désactiver quelques fonctionnalités.

Martyn Casserly

Quand vient le temps d’allumer la Band 7, vous aurez besoin du câble de charge propriétaire fourni dans la boîte. Il se fixe magnétiquement à l’arrière du bracelet et récupère la batterie de 232 mAh à 100 % en un peu moins de deux heures.

Prix ​​et disponibilité

L’Amazfit Band 7 est disponible directement auprès d’Amazfit pour 49,99 $ / 49,99 £.

Cela le place dans le même stade que le Huawei Band 7 (49,99 £) et le Xiaomi Band 7 (54,99 £ / 59,99 €) bien qu’aucun d’entre eux ne soit disponible directement aux États-Unis, mais nous les avons vus sur Amazon pour environ le prix de Bande Amazfit 7.

Pour ce territoire, le Fitbit Inspire 3 est le choix du groupe, mais il fait monter le prix à 99,95 $ / 84,99 £, ou il y a le Honor Band 6 qui au moment de la rédaction était disponible sur Amazon (US) pour 45,99 $.

Verdict

Si vous êtes quelqu’un qui veut améliorer sa condition physique générale et qui veut un tracker bon marché et fiable pour vous aider, alors l’Amazfit Band 7 est un choix vraiment solide. La gamme de modes et de fonctionnalités est brillante pour quelque chose qui coûte moins de 50 $ / 50 £, et le système PAI est un moyen fascinant d’en savoir plus sur les tendances et les domaines d’amélioration pour votre santé globale.

Oui, le logiciel pourrait être amélioré et une sorte de bouton d’accueil faciliterait la vie, mais ce sont de petites plaintes par rapport à ce que vous obtenez avec l’appareil. Une option saine.

