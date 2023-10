Les dernières offres de montres intelligentes d’Amazfit sont ici avec deux nouveaux styles. Amazfit Active propose des options élégantes de boîtier en alliage d’aluminium et en acier inoxydable, un suivi GPS et des appels Bluetooth sur l’appareil. Active Edge est une offre plus robuste avec une coque en polycarbonate renforcé, résistante à l’eau 10 ATM et axée sur le suivi des activités.

Amazfit Actif

Amazfit Active dispose d’un écran AMOLED carré de 1,75 pouces avec une résolution de 390 x 450 px. L’appareil propose des options de bracelet en silicone et en cuir végétalien et offre une résistance à l’eau de 5 ATM.

Vous bénéficiez de Bluetooth 5.2 BLE avec prise en charge des appels Bluetooth depuis votre smartphone couplé ainsi que d’Amazon Alexa et d’un assistant vocal hors ligne qui s’exécute nativement sur la montre. Zepp OS prend en charge les applications tierces et les mini-jeux téléchargeables depuis l’application Zepp sur votre téléphone. Vous pouvez également stocker jusqu’à 250 Mo de musique directement sur la montre.

Le suivi de la santé est géré par le capteur biométrique BioTracker PPG avec prise en charge du suivi de la fréquence cardiaque, de l’oxygène dans le sang, du sommeil et du stress. Vous avez également accès à Zepp Coach avec des plans d’exercices, des entraînements et des programmes de récupération personnalisés. La montre dispose également d’un récepteur GNSS intégré prenant en charge GPS, QZSS, BEIDOU, GALILEO et GLONASS.







Spécifications des touches Amazfit Active

Il existe une batterie de 300 mAh qui devrait durer jusqu’à 14 jours en utilisation normale et 16 heures en utilisation continue du GPS.

Amazfit Active est disponible dans les couleurs Midnight Black, Petal Pink et Lavender Purple et est au prix de 150 $. Il est disponible sur Amazfit US et devrait bientôt arriver dans d’autres régions.

Bord actif Amazfit

Active Edge dispose d’un écran LCD TFT de 1,32 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels et de quatre boutons physiques pour des commandes plus faciles. La montre dispose d’un indice de 10 ATM, ce qui la rend claire pour les plongées jusqu’à 100 mètres. Vous avez le choix entre plus de 100 cadrans de montre et un suivi d’activité pour plus de 130 sports avec reconnaissance automatique des entraînements.

Watc prend en charge la connectivité Bluetooth 5.0 BLE et le même capteur optique BioTracker PPG et le même récepteur GNSS de l’Amazfit Active. La batterie ici est de 370 mAh qui devrait durer jusqu’à 16 jours en utilisation normale et 20 heures en GPS.

Active Edge est disponible dans les couleurs Lava Black, Midnight Pulse et Mint Green et est fixé à 140 $. Il est disponible sur Amazfit US et sera bientôt disponible dans d’autres régions.

Amazfit Actif • Bord actif Amazfit