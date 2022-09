Amazfit a peut-être créé les montres intelligentes parfaites pour l’entraînement en force

Le suivi de la condition physique est une grosse affaire, mais si vous n’êtes pas un passionné de cardio, il est facile de se sentir exclu – c’est pourquoi Amazfit a conçu ses nouvelles montres intelligentes GTS 4 et GTR 4 pour suivre également l’entraînement en force.

La plupart des suivis de fitness consistent essentiellement à suivre votre rythme cardiaque, à compter vos pas et à utiliser le GPS pour voir où vous vous êtes déplacé. La plupart de cela n’est pas très utile pour l’entraînement en force et l’haltérophilie, où vous avez tendance à rester au même endroit et souvent n’augmentez même pas votre fréquence cardiaque.

Le GTS et le GTR 4 ont résolu ce problème, et Amazfit dit que la paire de montres abordables peut suivre vos séries, répétitions et temps de repos pour 15 exercices différents (avec dix autres apparemment à venir), ainsi que l’enregistrement des groupes musculaires vous ‘ai touché et vous aide à mieux les cibler.

Dominic Preston / Fonderie

Coureurs et cyclistes ne sont pas non plus en reste. Les antennes GPS améliorées à «double bande polarisée circulairement» offrent apparemment un suivi précis dans des environnements plus difficiles et occupés, et les données d’entraînement peuvent être synchronisées à la fois avec Strava et Adidas Running.

Les deux montres incluent un suivi 24h/24 et 7j/7 de la fréquence cardiaque, des niveaux d’oxygène dans le sang et du stress, amélioré par un nouveau capteur BioTracker 4.0 PPG qui, selon Amazfit, peut capturer 33 % de données en plus que le capteur 3.0 trouvé sur les Amazfit GTR 3 et GTR 3 Pro.

D’un simple toucher, vous pouvez également obtenir une mesure unique des trois mesures, plus la fréquence respiratoire, en seulement 45 secondes. Le suivi du sommeil est également inclus, avec des horaires de sommeil ajustables pour mieux convenir aux travailleurs de nuit.

Il y a aussi Zepp OS 2.0 à attendre, avec des améliorations telles que la possibilité de choisir entre deux dispositions de menu d’application et d’ajuster le schéma de couleurs global du système d’exploitation. Zepp promet également que la mise à jour est conçue pour consommer moins d’énergie, ce qui a un effet d’entraînement sur la durée de vie de la batterie.

Sinon, ce sont des montres familières pour les fans d’Amazfit. Vous avez le choix entre un design rond (GTR) ou carré (GTS), qui contiennent tous deux des écrans AMOLED, la prise en charge de plus de 150 entraînements, la prise en charge d’Alexa et une autonomie impressionnante : une semaine pour le GTS 4 et deux semaines pour le plus grand GTR 4.

Dominic Preston / Fonderie

Les deux modèles commencent à partir de 199 €, ce qui les rend confortablement moins chers que presque tous leurs rivaux. Ils arrivent d’abord en Allemagne le 12 septembre avant d’être déployés au Royaume-Uni et sur d’autres marchés européens plus tard en septembre et octobre.

Si c’est encore un peu trop cher pour vos besoins et que vous n’êtes pas préoccupé par la musculation, le prix de 99,99 € du nouveau GTS 4 Mini d’Amazfit pourrait être un peu plus tentant.

Successeur du GTS 2 Mini (sans 3 Mini en vue), le portable dispose d’un écran AMOLED de 1,65 pouces avec une fonctionnalité toujours allumée, 15 jours de batterie à partir d’une seule charge et une série de capteurs pour suivre la fréquence cardiaque, l’oxygène sanguin , le stress, le sommeil et plus de 120 types d’exercices. Il est également étanche à 5 ATM et dispose d’un GPS intégré pour des performances améliorées.

Il devrait être mis en vente dans les prochaines semaines en Allemagne, sans aucun mot pour le moment sur la disponibilité au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps, jetez un coup d’œil à notre sélection des meilleures montres intelligentes et des meilleurs trackers de fitness, qui sont tous disponibles à l’achat dès maintenant.