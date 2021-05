Amarjit Singh utilise la basse saison pour apprendre de nouvelles choses dans la rizière familiale

La plaque rectangulaire d’herbe verte représente le monde pour la plupart des joueurs de football. Alors qu’ils se frayent un chemin autour de leurs adversaires à la recherche d’un but, le milieu de terrain de l’équipe indienne de football masculin Amarjit Singh Kiyam a trouvé une autre parcelle de vert qui lui plaît beaucoup pendant la saison morte: les rizières.

Pour l’ancien capitaine de la Coupe du Monde de la FIFA U-17 en Inde, aider sa famille dans leur ferme près d’Imphal est plus une opportunité pour lui de revenir à ses racines.

«C’est un domaine différent. Mais pour moi, c’est comme retourner à mes racines. Ma famille cultive du paddy depuis tant de générations. Bien que je me sois en quelque sorte éloigné de cela, dans ma vie de footballeur, j’aime toujours y revenir chaque fois que je le peux », a déclaré Amarjit à the-aiff.com.

«C’est quelque peu différent sur la rizière après une saison difficile. Le terrain de football est tout au sujet de l’agitation et du chaos. Mais ici sur la rizière, tout est si calme et serein. C’est vraiment très rafraîchissant.

Le jeune homme de 20 ans estime que c’est une façon de redonner à sa famille, qui avait fait beaucoup de sacrifices pour lui. Il avait même aidé sa famille l’année dernière après le verrouillage, mais cette année, il est passé à l’étape suivante.

La connaissance du sol et de la charrue est une autre chose dans laquelle le jeune esprit d’Amarjit s’imprègne, tout en travaillant avec sa famille dans les champs, ce qui en fait un apprentissage sur deux fronts pour lui: le football et l’agriculture.

UNE ACTIVITÉ HORS SAISON

«C’est ma petite façon de redonner à ma famille. Mes parents s’étaient tellement sacrifiés quand j’étais enfant, pour m’aider à jouer au football. passer quelques heures pendant le verrouillage pour les aider sur la rizière n’est rien comparé à cela », a déclaré Amarjit.

Généralement, le jeune milieu de terrain n’a pas beaucoup d’occasions de passer du temps à la maison, même en basse saison. Cependant, avec toutes les activités de football prenant fin après la saison en raison de la deuxième vague du virus COVID-19, Amarjit est actuellement à la maison.

«Généralement, quand c’est la saison morte dans le football de club, nous avons des matches internationaux et le temps passé à la maison est encore moins. C’est un honneur absolu de revêtir le maillot de l’équipe nationale, mais on aime passer du temps à la maison, et ces deux dernières années, j’ai eu l’occasion de le faire », a-t-il informé.

Bien qu’il n’ait pas eu la saison la plus mémorable des saisons en 2020-21 dans le Hero ISL en raison d’une blessure, le joueur de 20 ans a eu une autre expérience de sa vie, lorsqu’il est apparu pour le FC Goa en Ligue des champions de l’AFC – la première fois qu’une équipe indienne jouait dans le tournoi.

«J’ai eu une saison un peu difficile, car j’ai passé beaucoup de temps à me remettre d’une blessure. Mais ce fut une bonne expérience au FC Goa jusqu’à présent. J’ai également pu jouer en Ligue des champions de l’AFC, ce qui a été une expérience formidable pour nous. Nous avons très bien progressé et obtenu de bons résultats », a-t-il poursuivi.

TRAVAILLER EN « DOUBLE SHIFT »

C’est peut-être la saison morte, mais le jeune travaille en double, s’entraînant le matin, tout en transpirant plus tard dans les rizières.

«Oui, c’est un travail difficile. Je pratique toujours le matin, mais travailler sur la rizière est un bon entraînement de pré-saison », a dit Amarjit en riant.

«En fin de compte, c’est quelque chose que vous apprenez. Je joue à l’académie (AIFF Elite Academy) depuis que je suis enfant, et nous avons dû en apprendre beaucoup sur le jeu », a-t-il déclaré.

«Mais nous devons aussi apprendre et être curieux sur d’autres choses – afin de devenir de meilleurs êtres humains. J’aime apprendre de nouvelles choses, et l’agriculture est certainement l’une des choses qui se trouvent juste là-haut, après le football bien sûr.

