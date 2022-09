Amarjit Singh Lalli – Nouvelles de Kelowna Capital

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Amarjit Singh Lalli – Candidat au Conseil

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

Nous devons examiner toutes les statistiques et déterminer d’où vient la croissance. Le personnel doit fournir au conseil ce que nous avons pour l’inventaire et identifier les lacunes du système. Ensuite, nous pourrions formuler un plan ciblé et aborder les problèmes de manière efficace.

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

Kelowna doit se démarquer de tous les autres. Une approche communautaire est nécessaire. Je préconiserais une peine minimale de deux mois où l’individu devrait suivre des conseils de vie tout en vivant dans un cadre structuré. Mettre fin au système de capture et de libération est un must.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils d’aider les sans-abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

Le conseil doit augmenter l’offre et s’associer à BC Housing pour ouvrir plus de places. Le conseil devrait promouvoir ce type de logement en offrant des incitatifs aux constructeurs pour combler le vide.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Ogopogo à cause de la mystique qui l’entoure.

BC Election 2022Conseil municipalKelownaÉlection municipale