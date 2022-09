Amarit Brar – Kelowna Capital Nouvelles

Amarit Brar – Candidat au Conseil

UN:

Nous devons le faire:

Améliorer l’infrastructure actuelle, comme les transports. La fluidité de la circulation doit être améliorée et nous devons nous assurer que les transports en commun sont accessibles aux familles à faible revenu et au grand public.

Augmenter l’offre de logements en réaffectant des bâtiments sous-utilisés à Kelowna.

Retrouver nos espaces perdus, en approuvant la règle 3-30-300, rendant Kelowna plus verte et plus agréable pour tous.

Adhérez systématiquement à l’OCP 2040, à moins qu’un développement ne relève d’une exception spécifique convenue.

B :

Les résidents de Kelowna ont besoin de se sentir en sécurité dans notre ville. Je travaillerais pour mettre en œuvre immédiatement le plan de sécurité communautaire, afin que les gens de notre communauté soient en sécurité et se sentent en sécurité pour faire du vélo, se promener et profiter de leur quartier.

C :

Le conseil doit mieux utiliser nos maisons et nos vitrines existantes. Nous devons transformer les bâtiments sous-utilisés en logements abordables pour les familles à faible revenu et de la classe moyenne. Nous pouvons immédiatement transformer les vitrines existantes en maisons modulaires temporaires. Pour ce faire, nous devons travailler avec les gouvernements provincial et fédéral pour recevoir des fonds. Nous devons également travailler avec BC Housing et les quartiers pour garantir que les soins complexes et les logements supervisés s’intègrent mieux dans notre communauté.

RÉ:

Les frères Kandola ! Leur art musical relie les racines culturelles de la musique punjabi. Ils inspirent de nombreux jeunes à embrasser nos racines culturelles et d’où nous venons.

